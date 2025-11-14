Angličania prišli o stopéra. Utrpel zranenie a vrátil sa do svojho klubu

Marc Guehi.
Marc Guehi. (Autor: SITA/AP)
TASR|14. nov 2025 o 15:29
ShareTweet0

Nehral ani vo štvrtok, keď Angličania doma zdolali Srbsko 2:0.

LONDÝN. Anglický futbalista Marc Guehi nenastúpi za národný tím v nedeľňajšom kvalifikačnom zápase o MS 2026 proti Albánsku.

Stopér Crystal Palaceu nehral ani vo štvrtok, keď Angličania doma zdolali Srbsko 2:0.

Ako informovala agentúra AP, Guehi utrpel zranenie nohy a vrátil sa do svojho klubu, kde sa lieči. Mal by byť v poriadku na zápas Premier League proti Wolverhamptonu, ktorý sa uskutoční budúcu sobotu.

Tréner Thomas Tuchel namiesto neho nepovolal náhradníka, takže do Albánska zamieri s 24 hráčmi.

Tabuľka skupiny K v kvalifikácii MS vo futbale 2026

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Marc Guehi.
Marc Guehi.
Angličania prišli o stopéra. Utrpel zranenie a vrátil sa do svojho klubu
dnes 15:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Angličania prišli o stopéra. Utrpel zranenie a vrátil sa do svojho klubu