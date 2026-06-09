Nemecká opora ožila. Neuer po zranení lýtka opäť v tréningovom procese

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer už naplno trénoval s reprezentačným tímom.
Štyridsaťročného veterána, ktorý má byť na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku brankárskou jednotkou, trápilo v uplynulých týždňoch zranenie lýtka.
Kapitán Bayernu Mníchov absentoval od záverečného ligového stretnutia s Kolínom, vynechal tak aj uplynulé dva prípravné duely reprezentácie proti Fínsku (4:0) a USA (2:1).
Program Nemecka na MS vo futbale 2026
V pondelok večer sa však už vrátil do tréningového procesu Nemecka a vyzeralo to, že je v plnej kondícii, pripomenula agentúra DPA.
„Nationalelf“ si v E-skupine postupne zmeria sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.
Tabuľka: Skupina E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body