    Nemecká opora ožila. Neuer po zranení lýtka opäť v tréningovom procese

    Brankár Manuel Neuer počas tréningu Nemecka.
    Brankár Manuel Neuer počas tréningu Nemecka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 10:44
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    Kapitán Bayernu Mníchov absentoval od záverečného ligového stretnutia s Kolínom.

    Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer už naplno trénoval s reprezentačným tímom.

    Štyridsaťročného veterána, ktorý má byť na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku brankárskou jednotkou, trápilo v uplynulých týždňoch zranenie lýtka.

    Kapitán Bayernu Mníchov absentoval od záverečného ligového stretnutia s Kolínom, vynechal tak aj uplynulé dva prípravné duely reprezentácie proti Fínsku (4:0) a USA (2:1).

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    V pondelok večer sa však už vrátil do tréningového procesu Nemecka a vyzeralo to, že je v plnej kondícii, pripomenula agentúra DPA.

    „Nationalelf“ si v E-skupine postupne zmeria sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.

    Tabuľka: Skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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