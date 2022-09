ONLINE: Manchester United - Real Sociedad dnes (Európska liga)

Manchester United po hroznom štarte do novej sezóny ožil a porazil Liverpool, Southampton, Leicester aj Arsenal. V tabuľke sa vyšvihol na piate miesto. Najlepší strelec Marcus Rashford sa presadil trikrát. My budeme veriť, že minimálne v pohárových súťažiach bude dostávať šancu v bránke náš Martin Dúbravka.



Real Sociedad San Sebastian je po štyroch kolách La Ligy na deviatom mieste so siedmi bodmi za výhry nad Cádizom aj Elche, remízu s Atléticom Madrid a prehru proti Barcelone. Najbližšie cestuje na pôdu Getafe. O štyri góly mužstva sa postaralo kvarteto Isak, Kubo, Sadiq a Méndez.