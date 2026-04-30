ONLINE: Sporting Braga - SC Freiburg dnes, semifinále Európskej ligy LIVE (1. zápas)

Futbalisti Sporting Braga a SC Freiburg dnes hrajú prvý zápas semifinále Európskej ligy 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Sporting Braga - SC Freiburg dnes (Európska liga, semifinále, 1. zápas, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Európska liga Semifinále 2025/2026
30.04.2026 o 21:00
Braga
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Freiburg
Pre nemecký Freiburg prišiel pokles formy v ten najmenej vhodný čas, keďže ho čaká historicky prvý semifinálový večer na európskej scéne. Domáca Braga sa do tejto fázy súťaže prebojovala iba druhýkrát v histórii a hoci sa jej v domácej lige momentálne príliš nedarí, úspech v Európskej lige pre ňu predstavuje priamu vstupenku do Ligy majstrov. Portugalský celok sa doma môže oprieť o veľmi slušnú bilanciu, keď z posledných 16 európskych duelov na vlastnom štadióne prehral iba dvakrát, a navyše ťahá pôsobivú sériu 18 domácich zápasov so streleným gólom. Napriek tomu však majú domáci v úvodných dueloch vyraďovacej fázy dlhodobé problémy s víťazstvami a historicky sa im proti nemeckým súperom v Európe nedarí skórovať. Freiburg vstupuje do zápasu po dvoch nepríjemných prehrách v domácom pohári a lige, čo nie je ideálne nastavenie pred premiérovým semifinále. Na druhej strane nemecký tím prešiel doterajším priebehom súťaže suverénne a útočiť bude na štvrtý triumf vo vyraďovacej časti v rade. Ich slabinou však zostávajú duely na ihriskách súperov, kde v poslednom období často neskórujú a odvážajú si skôr prehry či remízy. Štatistiky oboch tímov naznačujú, že v ich zápasoch v Európskej lige málokedy skórujú obe strany súčasne, čo môže predznamenávať skôr taktickú bitku. Obaja tréneri sa navyše budú musieť vyrovnať s absenciami kľúčových hráčov, či už kvôli disciplinárnym trestom alebo čerstvým zraneniam z ligových súbojov.
Vítajte pri textovom online komentári futbalového prvého zápasu vyraďovacej časti (semifinále) Európskej ligy UEFA. Proti sebe nastúpia SC Braga a SC Freiburg. Zápas sa začne o 21:00.