Historické kluby na prahu finále. Španielsky kouč so štyrmi triumfami verí v ďalší úspech

Súboj anglických futbalových klubov Aston Villa a Nottingham Forest bude ťahákom semifinálového programu Európskej ligy UEFA. Oba tímy s bohatou históriou delí krok od prvého kontinentálneho finále za uplynulé desaťročia.
Favorita nemá druhé semifinále, v ktorom sa vo štvrtok proti sebe postavia v rovnakom čase od 21.00 aj hráči portugalského Sportingu Braga a nemeckého SC Freiburg.
Aston Villa a Nottingham žali najväčšie úspechy v pohárovej Európe na konci 70. a na začiatku 80. rokov minulého storočia. Forest triumfovali dvakrát (1979, 1980) v Európskom pohári majstrov (EPM) - predchodcovi dnešnej Ligy majstrov.
Klubu z Birminghamu sa podarilo vyhrať túto súťaž raz (1982). Oba tímy delí od seba len približne 80 kilometrov a oba zažívajú odlišné sezóny.
Aston Villa je pod vedením Unaia Emeryho na ceste k návratu do Ligy majstrov, keďže jej patrí priebežné 5. miesto v Premier League, ktoré zaručuje miestenku v LM.
Forest naopak stále čelia hrozbe zostupu do Championship, hoci po príchode Vitora Perieru sa klub zastabilizoval a neprehral osem duelov za sebou. Nottingham získal potrebné sebavedomie, keď najskôr vo štvrťfinále EL vyradil FC Porto.
Na ligovej scéne má za sebou dva zápasy, v ktorých nastrieľal súperom spolu až deväť gólov. Po víťazstve 4:1 nad Burnley nasledoval debakel proti Sunderlandu (5:0).
„Všetci strieľajú góly, čo nás teší. Je to dobrý pocit, sme už osem zápasov bez prehry a je dôležité udržať si túto mentalitu,“ uviedol Pereira podľa agentúry AFP.
Nottingham čaká prvé európske semifinále za 42 rokov.
Klub z Villa Parku prekvital odvtedy, čo do neho prišiel španielsky kouč Emery v roku 2022. Teraz zostáva miernym favoritom na zisk prvej významnej trofeje po 30 rokoch.
V minulej sezóne Aston Villa vytrápila v Lige majstrov aj neskoršieho víťaza trofeje Paríž Saint-Germain, ktorému podľahla v súčte oboch stretnutí 4:5.
Emery už za sebou má úspechy v Európskej lige, ktorú vyhral štyrikrát počas svojich pôsobení v španielskych kluboch FC Sevilla a FC Villarreal.
„Viem, aké ťažké je vyhrať európsku trofej. Európske súťaže sú pre nás veľmi dôležité a v mojej kariére mi dali veľmi veľa. Teraz sa to snažím zažiť s hráčmi a fanúšikmi v Aston Ville,“ povedal Emery.
Semifinále Európskej ligy - prvé zápasy
Štvrtok 30. apríla:
21:00 Sporting Braga - SC Freiburg
21:00 Nottingham Forest - Aston Villa