Lyžiari čakali na štart márne. Organizátori museli preteky vo Francúzsku zrušiť

Zjazdovka v Courcheveli (Autor: TASR/AP)
ČTK|14. mar 2026 o 10:25
Príčinou bolo nepriaznivé počasie.

Superobrovský slalom mužov Svetového pohára v Courcheveli sa v sobotu nepôjde. Federácia FIS preteky vo francúzskom stredisku zrušila pre nepriaznivé počasie. 

Preteky, ktoré mali štart naplánované na 11:00 h, boli bez náhrady vyškrtnuté.

V nedeľu je vo francúzskom stredisku na programe ďalšie super-G a potom už lyžiarov čaká v tejto sezóne SP len finále v Kvitfjelle a Hafjelle.

O víťazovi disciplíny zatiaľ nie je rozhodnuté. Švajčiar Marco Odermatt, ktorý si v piatok zabezpečil veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo a malý za zjazd, vedie v poradí s náskokom 158 bodov pred Vincentom Kriechmayrom z Rakúska.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

