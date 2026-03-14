Lyžiari čakali na štart márne. Organizátori museli preteky vo Francúzsku zrušiť

Superobrovský slalom mužov Svetového pohára v Courcheveli sa v sobotu nepôjde. Federácia FIS preteky vo francúzskom stredisku zrušila pre nepriaznivé počasie.
Preteky, ktoré mali štart naplánované na 11:00 h, boli bez náhrady vyškrtnuté.
V nedeľu je vo francúzskom stredisku na programe ďalšie super-G a potom už lyžiarov čaká v tejto sezóne SP len finále v Kvitfjelle a Hafjelle.
O víťazovi disciplíny zatiaľ nie je rozhodnuté. Švajčiar Marco Odermatt, ktorý si v piatok zabezpečil veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo a malý za zjazd, vedie v poradí s náskokom 158 bodov pred Vincentom Kriechmayrom z Rakúska.