V Nórsku sa ide posledný zjazd sezóny. Ledecká má nižšie číslo, bojuje sa aj o glóbus

Na snímke je česká lyžiarka Ester Ledecká.
Na snímke je česká lyžiarka Ester Ledecká. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|20. mar 2026 o 20:10
ShareTweet0

Pozrite si štartové čísla zjazdu žien v nórskom stredisku Kvitfjell.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien 2025/2026 má v sobotu na programe prvú disciplínu v rámci finálového podujatia v Nórsku.

V Kvitfjelli, kde sa uskutočnia rýchlostné disciplíny, sa od 12.30 h pôjde zjazd, v ktorom stále nie je rozhodnuté o držiteľke malého krištáľového glóbusu.

Prekvapivou líderkou je Talianka Laura Pirovanová, ktorá vystrelila na prvé miesto vďaka dvom triumfom na zjazdovke vo Val di Fassa.

Pred druhou Emmou Aicherovou má náskok 28 bodov a teoreticky sú v hre aj ďalšia Nemka Kira Weidle-Winkelmannová a Rakúšanka Cornelia Hütterová.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

S číslom jeden preteky otvorí Švajčiarka Malorie Blancová a skupinu hlavných favoritiek začne s deviatkou Sofia Goggiová. Aicherová má 11-ku, Hütterová 13-ku a hneď za ňou pôjde líderka disciplíny Pirovanová.

Svoje zastúpenie v 24-člennom štartovom poli bude mať aj Česko. So štvorkou sa v závere sezóny pokúsi získať prvé zjazdárske pódium Ester Ledecká.

Priamy prenos z finálového zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v Kvitfjelli

Číslo

Meno

Krajina

1

Malorie Blancová

Švajčiarsko

2

Marte Monsenová

Nórsko

3

Elena Curtoniová

Taliansko

4

Ester Ledecká

Česko

5

Ilka Štuhecová

Slovinsko

6

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

7

Corinne Suterová

Švajčiarsko

8

Nicol Delagová

Taliansko

9

Sofia Goggiová

Taliansko

10

Breezy Johnsonová

USA

11

Emma Aicherová

Nemecko

12

Nina Ortliebová

Rakúsko

13

Cornelia Hütterová

Rakúsko

14

Laura Pirovanová

Taliansko

15

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

16

Jacqueline Wilesová

USA

17

Ariane Rädlerová

Rakúsko

18

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

19

Romane Miradoliová

Francúzsko

20

Allison Mollinová

USA

21

Alice Robinsonová

Nový Zéland

22

Janine Schmittová

Švajčiarsko

23

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

24

Nadia Delagová

Taliansko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Na snímke je česká lyžiarka Ester Ledecká.
Na snímke je česká lyžiarka Ester Ledecká.
V Nórsku sa ide posledný zjazd sezóny. Ledecká má nižšie číslo, bojuje sa aj o glóbus
dnes 20:10
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»V Nórsku sa ide posledný zjazd sezóny. Ledecká má nižšie číslo, bojuje sa aj o glóbus