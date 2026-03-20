V Nórsku sa ide posledný zjazd sezóny. Ledecká má nižšie číslo, bojuje sa aj o glóbus

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien 2025/2026 má v sobotu na programe prvú disciplínu v rámci finálového podujatia v Nórsku.
V Kvitfjelli, kde sa uskutočnia rýchlostné disciplíny, sa od 12.30 h pôjde zjazd, v ktorom stále nie je rozhodnuté o držiteľke malého krištáľového glóbusu.
Prekvapivou líderkou je Talianka Laura Pirovanová, ktorá vystrelila na prvé miesto vďaka dvom triumfom na zjazdovke vo Val di Fassa.
Pred druhou Emmou Aicherovou má náskok 28 bodov a teoreticky sú v hre aj ďalšia Nemka Kira Weidle-Winkelmannová a Rakúšanka Cornelia Hütterová.
S číslom jeden preteky otvorí Švajčiarka Malorie Blancová a skupinu hlavných favoritiek začne s deviatkou Sofia Goggiová. Aicherová má 11-ku, Hütterová 13-ku a hneď za ňou pôjde líderka disciplíny Pirovanová.
Svoje zastúpenie v 24-člennom štartovom poli bude mať aj Česko. So štvorkou sa v závere sezóny pokúsi získať prvé zjazdárske pódium Ester Ledecká.
Priamy prenos z finálového zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v Kvitfjelli
Číslo
Meno
Krajina
1
Malorie Blancová
Švajčiarsko
2
Marte Monsenová
Nórsko
3
Elena Curtoniová
Taliansko
4
Ester Ledecká
Česko
5
Ilka Štuhecová
Slovinsko
6
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
7
Corinne Suterová
Švajčiarsko
8
Nicol Delagová
Taliansko
9
Sofia Goggiová
Taliansko
10
Breezy Johnsonová
USA
11
Emma Aicherová
Nemecko
12
Nina Ortliebová
Rakúsko
13
Cornelia Hütterová
Rakúsko
14
Laura Pirovanová
Taliansko
15
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
16
Jacqueline Wilesová
USA
17
Ariane Rädlerová
Rakúsko
18
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
19
Romane Miradoliová
Francúzsko
20
Allison Mollinová
USA
21
Alice Robinsonová
Nový Zéland
22
Janine Schmittová
Švajčiarsko
23
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
24
Nadia Delagová
Taliansko