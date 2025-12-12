Dosiahne Vonnová víťazné double? Na trať zjazdu pôjde skôr, uzavrie silnú trojicu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom St. Moritzi rýchlostnými disciplínami žien. Rovnako ako v piatok, aj v sobotu sa na zjazdovke Corviglia uskutoční kráľovská disciplína.
Na prvé miesto sa bude snažiť nadviazať Američanka Lindsey Vonnová, ktorá po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo.
Jej čakanie na 83. triumf vo Svetovom pohári trvalo sedem rokov, rokov mesiacov a 29 dní. Predtým naposledy ovládla zjazd vo švédskom Aare.
V piatok prinieslo Vonnovej šťastie číslo 16, no tentokrát pôjde na trať ešte pred reklamnou prestávkou - na drese bude mať jedenástku.
V porovnaní s piatkom pôjdu na trať skôr aj Ester Ledecká (6), Sofia Goggiová (9), Cornelia Hütterová (10) či obrovské prekvapenie úvodného zjazdu.
Magdalena Eggerová, ktorej maximom bolo 18. miesto z Kvitfjellu, skončila s číslom 27 na senzačnom druhom mieste. Tentokrát bude mať štvorku.
Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v St. Moritzi
Číslo
Meno
Krajina
1
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
2
Jacqueline Wilesová
USA
3
Romane Miradoliová
Francúzsko
4
Magdalena Eggerová
Rakúsko
5
Ariane Raedlerová
Rakúsko
6
Ester Ledecká
Česko
7
Laura Pirovanová
Taliansko
8
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
9
Sofia Goggiová
Taliansko
10
Cornelia Hütterová
Rakúsko
11
Lindsey Vonnová
USA
12
Emma Aicherová
Nemecko
13
Breezy Johnsonová
USA
14
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
15
Mirjam Puchnerová
Rakúsko