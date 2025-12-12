Dosiahne Vonnová víťazné double? Na trať zjazdu pôjde skôr, uzavrie silnú trojicu

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi 2025.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová vyhrala zjazd v St. Moritzi 2025. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si štartové čísla sobotného zjazdu žien v stredisku St. Moritz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje vo švajčiarskom St. Moritzi rýchlostnými disciplínami žien. Rovnako ako v piatok, aj v sobotu sa na zjazdovke Corviglia uskutoční kráľovská disciplína.

Na prvé miesto sa bude snažiť nadviazať Američanka Lindsey Vonnová, ktorá po svojom návrate do tzv. bieleho cirkusu dosiahla svoje prvé víťazstvo.

Jej čakanie na 83. triumf vo Svetovom pohári trvalo sedem rokov, rokov mesiacov a 29 dní. Predtým naposledy ovládla zjazd vo švédskom Aare.

V piatok prinieslo Vonnovej šťastie číslo 16, no tentokrát pôjde na trať ešte pred reklamnou prestávkou - na drese bude mať jedenástku.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

V porovnaní s piatkom pôjdu na trať skôr aj Ester Ledecká (6), Sofia Goggiová (9), Cornelia Hütterová (10) či obrovské prekvapenie úvodného zjazdu.

Magdalena Eggerová, ktorej maximom bolo 18. miesto z Kvitfjellu, skončila s číslom 27 na senzačnom druhom mieste. Tentokrát bude mať štvorku.

Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v St. Moritzi

Číslo

Meno

Krajina

1

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

2

Jacqueline Wilesová

USA

3

Romane Miradoliová

Francúzsko

4

Magdalena Eggerová

Rakúsko

5

Ariane Raedlerová

Rakúsko

6

Ester Ledecká

Česko

7

Laura Pirovanová

Taliansko

8

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

9

Sofia Goggiová

Taliansko

10

Cornelia Hütterová

Rakúsko

11

Lindsey Vonnová

USA

12

Emma Aicherová

Nemecko

13

Breezy Johnsonová

USA

14

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

15

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 19:28
