Ovládne Shiffrinová slalom aj na domácom svahu? Pri žrebe mali šťastie Švajčiarky

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. nov 2025 o 07:50
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v Copper Mountain.

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla úvodné dva slalomy tejto sezóny, pričom jej náskok pred zvyškom sveta bol vždy aspoň 1,2 sekundy.

Spolu s finálovým podujatím minulého ročníka v Sun Valley ťahá sériu troch slalomových triumfov a favoritkou bude aj na svahu v Copper Mountain.

Pred domácimi fanúšikmi môže dosiahnuť 104. víťazstvo vo Svetovom pohári a napraviť si chuť po sobotnom 14. mieste v obrovskom slalome.

Žreb štartových čísel v predvečer pretekov prial Švajčiarkam, keďže ako prvá pôjde na trať Wendy Holdenerová a po nej jej krajanka Camille Rastová.

Pred Shiffrinovou ešte pôjde s číslom 3 Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorej úvod sezóny nevychádza podľa predstáv. Slalomová kráľovná z predošlého ročníka bola zatiaľ najlepšie šiesta v slalome v Levi.

Podobne ako v obrovskom slalome uzatvára štartovú listinu pretekárka s českou vlajkou. Pri neúčasti zranenej Martiny Dubovskej sa iba druhýkrát vo Svetovom pohári predstaví 22-ročná Celine Sommerová.

Štartová čísla slalomu žien v Copper Mountain

Číslo

Meno

Krajina

1

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

2

Camille Rastová

Švajčiarsko

3

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

4

Mikaela Shiffrinová

USA

5

Katharina Liensbergerová

Rakúsko

6

Lena Dürrová

Nemecko

7

Lara Colturiová

Albánsko

8

Emma Aicherová

Nemecko

9

Katharina Truppeová

Rakúsko

10

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

11

Mélanie Meillardová

Švajčiarsko

12

Cornelia Öhlundová

Švédsko

13

Paula Moltzanová

USA

14

Katharina Huberová

Rakúsko

15

Sara Hectorová

Švédsko

dnes 07:50
