Ovládne Shiffrinová slalom aj na domácom svahu? Pri žrebe mali šťastie Švajčiarky

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová ovládla úvodné dva slalomy tejto sezóny, pričom jej náskok pred zvyškom sveta bol vždy aspoň 1,2 sekundy.
Spolu s finálovým podujatím minulého ročníka v Sun Valley ťahá sériu troch slalomových triumfov a favoritkou bude aj na svahu v Copper Mountain.
Pred domácimi fanúšikmi môže dosiahnuť 104. víťazstvo vo Svetovom pohári a napraviť si chuť po sobotnom 14. mieste v obrovskom slalome.
Žreb štartových čísel v predvečer pretekov prial Švajčiarkam, keďže ako prvá pôjde na trať Wendy Holdenerová a po nej jej krajanka Camille Rastová.
Pred Shiffrinovou ešte pôjde s číslom 3 Chorvátka Zrinka Ljutičová, ktorej úvod sezóny nevychádza podľa predstáv. Slalomová kráľovná z predošlého ročníka bola zatiaľ najlepšie šiesta v slalome v Levi.
Podobne ako v obrovskom slalome uzatvára štartovú listinu pretekárka s českou vlajkou. Pri neúčasti zranenej Martiny Dubovskej sa iba druhýkrát vo Svetovom pohári predstaví 22-ročná Celine Sommerová.
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v Copper Mountain.
Štartová čísla slalomu žien v Copper Mountain
Číslo
Meno
Krajina
1
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
2
Camille Rastová
Švajčiarsko
3
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
4
Mikaela Shiffrinová
USA
5
Katharina Liensbergerová
Rakúsko
6
Lena Dürrová
Nemecko
7
Lara Colturiová
Albánsko
8
Emma Aicherová
Nemecko
9
Katharina Truppeová
Rakúsko
10
Anna Swennová Larssonová
Švédsko
11
Mélanie Meillardová
Švajčiarsko
12
Cornelia Öhlundová
Švédsko
13
Paula Moltzanová
USA
14
Katharina Huberová
Rakúsko
15
Sara Hectorová
Švédsko