Ledecká pôjde úvodný zjazd pred hlavnými favoritkami. Záujem vzbudzuje aj Vonnová

Česká lyžiarka Ester Ledecká počas tréningu zjazdu v St. Moritzi.
Česká lyžiarka Ester Ledecká počas tréningu zjazdu v St. Moritzi. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
11. dec 2025 o 19:24
Pozrite si štartové čísla zjazdu žien vo švajčiarskom stredisku St. Moritz.

Po štyroch obrovských slalomoch a trojici slalomov prvýkrát ponúkne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 aj rýchlostné disciplíny. 

Na zjazdovke Corviglia vo švajčiarskom St. Moritzi sú do konca týždňa na programe dva zjazdy žien a tiež nedeľňajší superobrovský slalom.

Štartová listina zjazdu je ochudobnená hneď o tri pretekárky, ktoré sa v predošlej sezóne umiestnili v top 5 poradia disciplíny. Pre zranenie chýbajú Federica Brignoneová, Lauren Macugová a Lara Gutová-Behramiová.

Staviteľom trate s celkovo 36 bránkami je bývalý taliansky lyžiar Alberto Senigagliesi a ako prvá sa v pretekoch predstaví Rakúšanka Nina Ortliebová.

Medzi favoritky patria jej krajanka Cornelia Hütterová (12), úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (10) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (15).

Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej a pozornosť vzbudzuje aj Lindsey Vonnová, ktorá dokonca vyhrala úvodný tréning. 

Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - zjazd žien v St. Moritzi

Číslo

Meno

Krajina

1

Nina Ortliebová

Rakúsko

2

Malorie Blancová

Švajčiarsko

3

Nicol Delagová

Taliansko

4

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

5

Ariane Raedlerová

Rakúsko

6

Ilka Štuhecová

Slovinsko

7

Ester Ledecká

Česko

8

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

9

Jasmine Fluryová

Švajčiarsko

10

Laura Pirovanová

Taliansko

11

Breezy Johnsonová

USA

12

Cornelia Hütterová

Rakúsko

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Mirjam Puchnerová

Rakúsko

15

Sofia Goggiová

Taliansko

16

Lindsey Vonnová

USA

