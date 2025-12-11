Ledecká pôjde úvodný zjazd pred hlavnými favoritkami. Záujem vzbudzuje aj Vonnová

Po štyroch obrovských slalomoch a trojici slalomov prvýkrát ponúkne Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 aj rýchlostné disciplíny.
Na zjazdovke Corviglia vo švajčiarskom St. Moritzi sú do konca týždňa na programe dva zjazdy žien a tiež nedeľňajší superobrovský slalom.
Štartová listina zjazdu je ochudobnená hneď o tri pretekárky, ktoré sa v predošlej sezóne umiestnili v top 5 poradia disciplíny. Pre zranenie chýbajú Federica Brignoneová, Lauren Macugová a Lara Gutová-Behramiová.
Staviteľom trate s celkovo 36 bránkami je bývalý taliansky lyžiar Alberto Senigagliesi a ako prvá sa v pretekoch predstaví Rakúšanka Nina Ortliebová.
Medzi favoritky patria jej krajanka Cornelia Hütterová (12), úradujúca majsterka sveta Breezy Johnsonová z USA (10) či skúsená Talianka Sofia Goggiová (15).
Českých fanúšikov bude zaujímať najmä výkon Ester Ledeckej a pozornosť vzbudzuje aj Lindsey Vonnová, ktorá dokonca vyhrala úvodný tréning.
Priamy prenos zo zjazdu žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - zjazd žien v St. Moritzi
Číslo
Meno
Krajina
1
Nina Ortliebová
Rakúsko
2
Malorie Blancová
Švajčiarsko
3
Nicol Delagová
Taliansko
4
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
5
Ariane Raedlerová
Rakúsko
6
Ilka Štuhecová
Slovinsko
7
Ester Ledecká
Česko
8
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
9
Jasmine Fluryová
Švajčiarsko
10
Laura Pirovanová
Taliansko
11
Breezy Johnsonová
USA
12
Cornelia Hütterová
Rakúsko
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Mirjam Puchnerová
Rakúsko
15
Sofia Goggiová
Taliansko
16
Lindsey Vonnová
USA