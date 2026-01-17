Ledecká si bude chcieť napraviť chuť, v Tarvisiu pôjde na trať po líderke disciplíny

Česká lyžiarka Ester Ledecká.
Česká lyžiarka Ester Ledecká. (Autor: TASR/AP)
Pozrite si štartové čísla super-G žien v talianskom stredisku Tarvisio.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje len tretím superobrovským slalomom žien, ktorý hostí talianske stredisko Tarvisio.

V sobotu sa prekvapivo tešila z víťazstva v zjazde Nicole Delagová, a tak domáci fanúšikovia veria, že by mohli prežiť ďalšiu víťaznú radosť.

Preteky s číslom jeden otvorí Laura Pirovanová, ktorá je jednou z troch Talianok v prvej 15-ke štartovej listiny. Dvanástku bude mať Elena Curtoniová a tesne pred ňou pôjde do akcie najväčšia domáca nádej Sofia Goggiová.

Okrem nej zatiaľ vyhrala v tejto sezóne super-G už len Alice Robinsonová z Nového Zélandu. Líderka disciplíny sa tentokrát predstaví s číslom 14.

Tradičným lákadlom bude výkon Lindsey Vonnovej s číslom 7 a po iba 16. mieste zo zjazdu si bude chcieť napraviť chuť Ester Ledecká (15).

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien v Tarvisiu

Číslo

Meno

Krajina

1

Laura Pirovanová

Taliansko

2

Ilka Štuhecová

Slovinsko

3

Kira Weidle-Winkelmannová

Nemecko

4

Laura Gaucheová

Francúzsko

5

Emma Aicherová

Nemecko

6

Cornelia Hütterová

Rakúsko

7

Lindsey Vonnová

USA

8

Ariane Raedlerová

Rakúsko

9

Corinne Suterová

Švajčiarsko

10

Romane Miradoliová

Francúzsko

11

Sofia Goggiová

Taliansko

12

Elena Curtoniová

Taliansko

13

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

14

Alice Robinsonová

Nový Zéland

15

Ester Ledecká

Česko

