Ledecká si bude chcieť napraviť chuť, v Tarvisiu pôjde na trať po líderke disciplíny

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje len tretím superobrovským slalomom žien, ktorý hostí talianske stredisko Tarvisio.
V sobotu sa prekvapivo tešila z víťazstva v zjazde Nicole Delagová, a tak domáci fanúšikovia veria, že by mohli prežiť ďalšiu víťaznú radosť.
Preteky s číslom jeden otvorí Laura Pirovanová, ktorá je jednou z troch Talianok v prvej 15-ke štartovej listiny. Dvanástku bude mať Elena Curtoniová a tesne pred ňou pôjde do akcie najväčšia domáca nádej Sofia Goggiová.
Okrem nej zatiaľ vyhrala v tejto sezóne super-G už len Alice Robinsonová z Nového Zélandu. Líderka disciplíny sa tentokrát predstaví s číslom 14.
Tradičným lákadlom bude výkon Lindsey Vonnovej s číslom 7 a po iba 16. mieste zo zjazdu si bude chcieť napraviť chuť Ester Ledecká (15).
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport2, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien v Tarvisiu
Číslo
Meno
Krajina
1
Laura Pirovanová
Taliansko
2
Ilka Štuhecová
Slovinsko
3
Kira Weidle-Winkelmannová
Nemecko
4
Laura Gaucheová
Francúzsko
5
Emma Aicherová
Nemecko
6
Cornelia Hütterová
Rakúsko
7
Lindsey Vonnová
USA
8
Ariane Raedlerová
Rakúsko
9
Corinne Suterová
Švajčiarsko
10
Romane Miradoliová
Francúzsko
11
Sofia Goggiová
Taliansko
12
Elena Curtoniová
Taliansko
13
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
14
Alice Robinsonová
Nový Zéland
15
Ester Ledecká
Česko