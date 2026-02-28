Ledecká pôjde v super-G hneď po obhajkyni víťazstva. Dve krajiny majú až desať lyžiarok

Ester Ledecká.
Ester Ledecká. (Autor: TASR/AP)
28. feb 2026 o 23:28
Pozrite si štartové čísla super-G žien v andorrskom stredisku Soldeu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje šiestym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Soldeu v Andorre.

V nedeľu sa od 10.15 h postupne predstaví v akcii 56 lyžiarok, pričom najpočetnejšie zastúpenie bude mať Rakúsko a Taliansko - po 10 pretekárok.

Líderkou poradia super-G je naďalej Talianka Sofia Goggiová, no jej náskok sa po sobote scvrkol už len na 20 bodov pred Alice Robinsonovou.

Aj tentokrát bude môcť Goggiová reagovať na jazdu svojej rivalky z Nového Zélandu, keďže má štartové číslo 11, zatiaľ čo Robinsonová má šestku.

Štartové číslo 7 si vyžrebovala Federica Brignoneová, ktorá na olympiáde v Cortine získala zlatú medailu v super-G a následne aj v obrovskom slalome.

Kde sledovať lyžovanie v tV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Preteky otvorí s číslom jeden, rovnako ako v sobotu, Corinne Suterová.

Švajčiarka zabojuje v Soldeu o tretie pódium v priebehu troch dní, keďže v piatok ovládla zjazd a včera sa v super-G umiestnila na bronzovom stupienku.

Na sobotné víťazstvo sa bude snažiť nadviazať Emma Aicherová, za ktorou pôjde opäť Češka Ester Ledecká. Oproti predošlému super-G pôjdu o trochu neskôr, keďže sú v poradí o jedno číslo nižšie - 13 a 14.

Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - super-G žien v Soldeu

Číslo

Meno

Krajina

1

Corinne Suterová

Švajčiarsko

2

Roberta Melesiová

Taliansko

3

Camille Ceruttiová

Francúzsko

4

Laura Gaucheová

Francúzsko

5

Kira Weidleová-Winkelmannová

Nemecko

6

Alice Robinsonová

Nový Zéland

7

Federica Brignoneová

Taliansko

8

Elena Curtoniová

Taliansko  

9

Kajsa Vickhoff Lieová

Nórsko

10

Romane Miradoliová

Francúzsko

11

Sofia Goggiová

Taliansko

12

Cornelia Hutterová

Rakúsko

13

Emma Aicherová

Nemecko

14

Ester Ledecká

Česko

15

Malorie Blancová

Švajčiarsko

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

