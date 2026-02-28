Ledecká pôjde v super-G hneď po obhajkyni víťazstva. Dve krajiny majú až desať lyžiarok

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 pokračuje šiestym superobrovským slalomom žien, ktorý hostí stredisko Soldeu v Andorre.
V nedeľu sa od 10.15 h postupne predstaví v akcii 56 lyžiarok, pričom najpočetnejšie zastúpenie bude mať Rakúsko a Taliansko - po 10 pretekárok.
Líderkou poradia super-G je naďalej Talianka Sofia Goggiová, no jej náskok sa po sobote scvrkol už len na 20 bodov pred Alice Robinsonovou.
Aj tentokrát bude môcť Goggiová reagovať na jazdu svojej rivalky z Nového Zélandu, keďže má štartové číslo 11, zatiaľ čo Robinsonová má šestku.
Štartové číslo 7 si vyžrebovala Federica Brignoneová, ktorá na olympiáde v Cortine získala zlatú medailu v super-G a následne aj v obrovskom slalome.
Preteky otvorí s číslom jeden, rovnako ako v sobotu, Corinne Suterová.
Švajčiarka zabojuje v Soldeu o tretie pódium v priebehu troch dní, keďže v piatok ovládla zjazd a včera sa v super-G umiestnila na bronzovom stupienku.
Na sobotné víťazstvo sa bude snažiť nadviazať Emma Aicherová, za ktorou pôjde opäť Češka Ester Ledecká. Oproti predošlému super-G pôjdu o trochu neskôr, keďže sú v poradí o jedno číslo nižšie - 13 a 14.
Priamy prenos zo super-G žien odvysielajú stanice JOJ Šport, Eurosport 1, ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - super-G žien v Soldeu
Číslo
Meno
Krajina
1
Corinne Suterová
Švajčiarsko
2
Roberta Melesiová
Taliansko
3
Camille Ceruttiová
Francúzsko
4
Laura Gaucheová
Francúzsko
5
Kira Weidleová-Winkelmannová
Nemecko
6
Alice Robinsonová
Nový Zéland
7
Federica Brignoneová
Taliansko
8
Elena Curtoniová
Taliansko
9
Kajsa Vickhoff Lieová
Nórsko
10
Romane Miradoliová
Francúzsko
11
Sofia Goggiová
Taliansko
12
Cornelia Hutterová
Rakúsko
13
Emma Aicherová
Nemecko
14
Ester Ledecká
Česko
15
Malorie Blancová
Švajčiarsko