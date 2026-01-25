Svetový pohár: Shiffrinová si triumfom v Špindlerovom Mlyne zaistila rekordný glóbus

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračoval v českom stredisku Špindlerov Mlyn. Na programe bol slalom žien, druhé kolo sa začalo o 12:15 h.
V prvom kole bola najrýchlejšia Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá potvrdila predpoklady a suverénnym víťazstvom si zaistila zisk rekordného deviateho malého glóbusu.
Zjazdové lyžovanie ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Špindlerov Mlyn 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
25.01.2026 o 12:15
Slalom žien, 2. kolo, Špindlerův Mlýn
Mikaela Shiffrinová (USA)
Ukončený
Prenos
Výsledky pretekov
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:37,59
2. Camille Rastová (SUI) +1,67
3. Emma Aicherová (GER) +2,18
4. Katharina Truppeová (AUT) +2,21
5. Wendy Holdenerová (SUI) +2,35
6. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +2,43
7. Katharina Huberová (AUT) +2,91
8. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,91
9. Sara Hectorová (SWE) +3,56
10. Lena Dürrová (GER) +3,68
11. Marion Chevrierová (FRA) +3,99
12. Marie Lamureová (FRA) +4,03
13. Liv Moritzová (USA) +4,14
14. Katharina Gallhuberová (AUT) +4,28
15. Caitlin McFarlaneová (FRA) +4,33
16. Mélanie Meillardová (SUI) +4,64
17. Eliane Christenová (SUI) +4,64
18. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +4,78
19. Ana Buciková Joganová (SLO) +4,92
20. Emilia Mondinelliová (ITA) +4,93
21. Martina Dubovská (CZE) +5,01
22. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +5,07
23. Doriane Escaneová (FRA) +5,16
24. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +5,27
25. Estelle Alphandová (SWE) +5,45
26. Justine Lamontagneová (CAN) +5,47
27. Martina Peterliniová (ITA) +5,79
Paula Moltzanová (USA) DNF
Nina O'Brienová (USA) DNF
Zrinka Ljutićová (CRO) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:37,59
2. Camille Rastová (SUI) +1,67
3. Emma Aicherová (GER) +2,18
4. Katharina Truppeová (AUT) +2,21
5. Wendy Holdenerová (SUI) +2,35
6. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +2,43
7. Katharina Huberová (AUT) +2,91
8. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,91
9. Sara Hectorová (SWE) +3,56
10. Lena Dürrová (GER) +3,68
11. Marion Chevrierová (FRA) +3,99
12. Marie Lamureová (FRA) +4,03
13. Liv Moritzová (USA) +4,14
14. Katharina Gallhuberová (AUT) +4,28
15. Caitlin McFarlaneová (FRA) +4,33
16. Mélanie Meillardová (SUI) +4,64
17. Eliane Christenová (SUI) +4,64
18. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +4,78
19. Ana Buciková Joganová (SLO) +4,92
20. Emilia Mondinelliová (ITA) +4,93
21. Martina Dubovská (CZE) +5,01
22. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +5,07
23. Doriane Escaneová (FRA) +5,16
24. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +5,27
25. Estelle Alphandová (SWE) +5,45
26. Justine Lamontagneová (CAN) +5,47
27. Martina Peterliniová (ITA) +5,79
Paula Moltzanová (USA) DNF
Nina O'Brienová (USA) DNF
Zrinka Ljutićová (CRO) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
Na pódiu ju doplnia Camille Rastová a Emma Aicherová.
1
Mikaela Shiffrinová suverénne víťazí! Rastovej naložila -1.67 a víťazí v ďalšom slalome! Zároveň si s predstihom zabezpečila zisk ďalšieho malého glóbusu za slalom!
1
S obrovským náskokom -1.66 odštartuje Mikaela Shiffrinová. Ak svoju jazdu nepokazí stane sa víťazkou dnešných pretekov. Ak sa jej to nepodarí vyhrá Rastová.
2
Holdenerová stratila celý svoj náskok a napokon stratila na Rastovú 68 stotín sekundy a v cieli ju máme až na štvrtom mieste. Istotu pódia tak predsa len má aj Aicherová!
2
S náskokom 40 stotín sekundy odštartuje Wendy Holdenerová.
3
Aicherová na Rastovú nestačí a Švajčiarka tak má istotu ďalšieho pódia. Aicherová je so stratou 51 stotín sekundy druhá a horšie ako štvrtá dnes neskončí.
3
Na svoj štart čakajú posledné 3 pretekárky. Štartuje Emma Aicherová.
4
Rastová ešte navýšila svoj náskok a vedie o 54 stotín pred Truppeovou!
4
Camille Rastová zajazdila v prvom kole identický čas ako Paula Moltzanová a tak aj ona štartuje s náskokom 38 stotín sekundy.
5
V druhom kole sme mali 4 Američanky a 3 z nich dnes nezabodujú! K Hurtovej a O Brienovej sa pridáva aj Moltzanová!
5
S náskokom 38 stotín sekundy odštartuje Paula Moltzanová.
6
Truppeová zdoláva aj Swennovú Larssonovú. Švédka stratila 22 stotín sekundy a je druhá.
6
Ako ďalšia odštartuje Anna Swennová Larssonová.
7
Veľká škoda pre O Brienovú, ktorá mala solídne medzičasy no vypadáva.
7
Štartuje Nina O Brienová.
8
Oehlundová prichádza do cieľa s identickým časom ako Huberová a momentálne sú tak obe druhé.
8
Po krátkej prestávke odštartuje Cornelia Oehlundová.
Priebežné poradie
1. Katharina Truppeová (AUT) 1:39,80
2. Katharina Huberová (AUT) +0,70
3. Sara Hectorová (SWE) +1,35
4. Lena Dürrová (GER) +1,47
5. Marion Chevrierová (FRA) +1,78
6. Marie Lamureová (FRA) +1,82
7. Liv Moritzová (USA) +1,93
8. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,07
9. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,12
10. Mélanie Meillardová (SUI) +2,43
11. Eliane Christenová (SUI) +2,43
12. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +2,57
13. Ana Buciková Joganová (SLO) +2,71
14. Emilia Mondinelliová (ITA) +2,72
15. Martina Dubovská (CZE) +2,80
16. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,86
17. Doriane Escaneová (FRA) +2,95
18. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,06
19. Estelle Alphandová (SWE) +3,24
20. Justine Lamontagneová (CAN) +3,26
21. Martina Peterliniová (ITA) +3,58
Zrinka Ljutićová (CRO) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
1. Katharina Truppeová (AUT) 1:39,80
2. Katharina Huberová (AUT) +0,70
3. Sara Hectorová (SWE) +1,35
4. Lena Dürrová (GER) +1,47
5. Marion Chevrierová (FRA) +1,78
6. Marie Lamureová (FRA) +1,82
7. Liv Moritzová (USA) +1,93
8. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,07
9. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,12
10. Mélanie Meillardová (SUI) +2,43
11. Eliane Christenová (SUI) +2,43
12. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +2,57
13. Ana Buciková Joganová (SLO) +2,71
14. Emilia Mondinelliová (ITA) +2,72
15. Martina Dubovská (CZE) +2,80
16. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,86
17. Doriane Escaneová (FRA) +2,95
18. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,06
19. Estelle Alphandová (SWE) +3,24
20. Justine Lamontagneová (CAN) +3,26
21. Martina Peterliniová (ITA) +3,58
Zrinka Ljutićová (CRO) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
9
Truppeová dokonca ešte navýšila svoj náskok a svoju krajanku zdoláva o 70 stotín sekundy!
9
S náskokom 58 stotín sekundy odštartuje Katharina Truppeová.
10
Huberová zostáva na čele aj po jazde Hectorovej. Tá je so stratou 65 stotín sekundy druhá.
10
Štartuje Sara Hectorová.
11
Duerrová na Huberovú nestačí, no so stratou 77 stotín sekundy je druhá.
11
Po nej sa predstaví Lena Duerrová.
12
Christenová so stratou +1.73 na delenom 7. mieste. Identický čas zajazdila aj jej krajanka Meillardová.
12
Ako ďalšiu uvidíme Eliane Christenovú.
13
Nevydarená sezóna Ljutićovej pokračuje. Vypadáva a dnes nezaboduje.
13
Po nej sa predstaví Zrinka Ljutićová.
14
Huberová s parádnou jazdou. Chevrierovej naložila viac ako sekundu a ide suverénne do vedenia!
14
Ako ďalšiu uvidíme Katharinu Huberovú.
15
Lamureová na svoju krajanku o 4 stotiny sekundy nestačí. Je, ale druhá.
15
Po krátkej prestávke odštartuje Marie Lamureová.
Priebežné poradie
1. Marion Chevrierová (FRA) 1:41,58
2. Liv Moritzová (USA) +0,15
3. Katharina Gallhuberová (AUT) +0,29
4. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,34
5. Mélanie Meillardová (SUI) +0,65
6. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +0,79
7. Ana Buciková Joganová (SLO) +0,93
8. Emilia Mondinelliová (ITA) +0,94
9. Martina Dubovská (CZE) +1,02
10. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +1,08
11. Doriane Escaneová (FRA) +1,17
12. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,28
13. Estelle Alphandová (SWE) +1,46
14. Justine Lamontagneová (CAN) +1,48
15. Martina Peterliniová (ITA) +1,80
A. J. Hurtová (USA) DNF
1. Marion Chevrierová (FRA) 1:41,58
2. Liv Moritzová (USA) +0,15
3. Katharina Gallhuberová (AUT) +0,29
4. Caitlin McFarlaneová (FRA) +0,34
5. Mélanie Meillardová (SUI) +0,65
6. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +0,79
7. Ana Buciková Joganová (SLO) +0,93
8. Emilia Mondinelliová (ITA) +0,94
9. Martina Dubovská (CZE) +1,02
10. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +1,08
11. Doriane Escaneová (FRA) +1,17
12. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +1,28
13. Estelle Alphandová (SWE) +1,46
14. Justine Lamontagneová (CAN) +1,48
15. Martina Peterliniová (ITA) +1,80
A. J. Hurtová (USA) DNF
16
Hurtová prvou vypadávajúcou a dnes tak nezaboduje.
16
Štartuje AJ Hurtová.
17
Lamontagneová na predposlednom mieste.
17
Po nej uvidíme Justine Lamontagneovú, ktorá v prvom kole zajazdila identický čas.
18
McFarlaneová v cieli so stratou 34 stotín sekundy na 4. mieste.
18
Štartuje jej krajanka Caitlin McFarlaneová.
19
Chevrierová ide do čela s náskokom 15 stotín sekundy pred Moritzovou.
19
Odštartovala Marion Chevrierová.
20
Meillardová na vedúce duo nestačí. So stratou pol sekundy je tretia.
20
Po nej uvidíme Melanie Meillardovú.
21
Gallhuberová dlho na čele nevydržala. Moritzová ju prekonáva o 14 stotín sekundy.
21
Štartuje Liv Moritzová.
22
Gallhuberová využila svoj náskok a zdoláva Westhoffovú o pol sekundy.
22
S náskokom 54 stotín sekundy odštartuje Katharina Gallhuberová.
23
Peterliniová so stratou sekundy priebežne posledná.
23
Po nej uvidíme Martinu Peterliniovú.
24
Ani Dubovská do čela nepôjde, no so stratou 23 stotín sekundy je priebežne štvrtá a premiérovo v tejto sezóne zaboduje.
24
Ako ďalšiu uvidíme domácu Martinu Dubovskú.
25
Alphandová so stratou 67 stotín sekundy priebežne posledná.
25
Odštartovala jej krajanka Estelle Alphandová.
26
Ani Aronssonová Elfmanová nepôjde pred Westhoffovú. So stratou 29 stotín sekundy je priebežne štvrtá.
26
Ako ďalšia sa predstaví Hanna Aronssonová Elfmanová.
27
Escaneová zdoláva len Stjernesundovú.
27
Po nej uvidíme Doriane Escaneovú.
28
Stjernesundová v cieli zatiaľ s najpomalším časom.
28
Štartuje Thea Louise Stjernesundová, ktorá sa dnes do druhého kola dostala s číslom 57 a to bolo dnes najvyššie číslo, ktorému sa to podarilo.
29
Buciková Joganová so stratou 14 stotín sekundy za Westhoffovou.
29
Po nej uvidíme Anu Bucikovú Joganovú.
30
Mondinelliová na Westhoffovú o 15 stotín sekundy nestačí.
30
Prekonať sa ju pokúsi Emilia Mondinelliová, ktorá zajazdila v prvom kole identický čas.
31
Westhoffová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:42.37.
31
Dnešné druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Bianca Bakke Westhoffová.
Výsledky prvého kola
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 48,80
2. Wendy Holdenerová (SUI) +1,26
3. Emma Aicherová (GER) +1,47
4. Paula Moltzanová (USA) +1,66
5. Camille Rastová (SUI) +1,66
6. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,84
7. Nina O'Brienová (USA) +1,99
8. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,00
9. Katharina Truppeová (AUT) +2,04
10. Sara Hectorová (SWE) +2,34
11. Lena Dürrová (GER) +2,47
12. Eliane Christenová (SUI) +2,50
13. Zrinka Ljutićová (CRO) +2,52
14. Katharina Huberová (AUT) +2,62
15. Marie Lamureová (FRA) +2,65
16. A. J. Hurtová (USA) +2,69
17. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,95
18. Justine Lamontagneová (CAN) +2,95
19. Marion Chevrierová (FRA) +2,98
20. Mélanie Meillardová (SUI) +3,01
21. Liv Moritzová (USA) +3,03
22. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,16
23. Martina Peterliniová (ITA) +3,33
24. Martina Dubovská (CZE) +3,38
25. Estelle Alphandová (SWE) +3,41
26. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +3,45
27. Doriane Escaneová (FRA) +3,53
28. Ana Buciková Joganová (SLO) +3,60
29. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,60
30. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +3,70
31. Emilia Mondinelliová (ITA) +3,70
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 48,80
2. Wendy Holdenerová (SUI) +1,26
3. Emma Aicherová (GER) +1,47
4. Paula Moltzanová (USA) +1,66
5. Camille Rastová (SUI) +1,66
6. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,84
7. Nina O'Brienová (USA) +1,99
8. Cornelia Öhlundová (SWE) +2,00
9. Katharina Truppeová (AUT) +2,04
10. Sara Hectorová (SWE) +2,34
11. Lena Dürrová (GER) +2,47
12. Eliane Christenová (SUI) +2,50
13. Zrinka Ljutićová (CRO) +2,52
14. Katharina Huberová (AUT) +2,62
15. Marie Lamureová (FRA) +2,65
16. A. J. Hurtová (USA) +2,69
17. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,95
18. Justine Lamontagneová (CAN) +2,95
19. Marion Chevrierová (FRA) +2,98
20. Mélanie Meillardová (SUI) +3,01
21. Liv Moritzová (USA) +3,03
22. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,16
23. Martina Peterliniová (ITA) +3,33
24. Martina Dubovská (CZE) +3,38
25. Estelle Alphandová (SWE) +3,41
26. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +3,45
27. Doriane Escaneová (FRA) +3,53
28. Ana Buciková Joganová (SLO) +3,60
29. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,60
30. Bianca Bakke Westhoffová (NOR) +3,70
31. Emilia Mondinelliová (ITA) +3,70
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je český Špindlerův Mlýn.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:15.