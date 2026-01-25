VIDEO: Shiffrinová využila najlepšie číslo. Slalom vedie s veľkým náskokom

Mikaela Shiffrinová
Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. jan 2026 o 09:57
Američanka za sebou nechala súperky o viac než sekundu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn

1. kolo slalomu žien:

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

48,80 s

2.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+1,26 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+1,47 s

4.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+1,66 s

4.

Paula Moltzanová

USA

+1,66 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vedie po prvom kole slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.

Shiffrinová si pred súperkami vypracovala veľký náskok, druhá Holdenerová zaostala o 1,26 sekundy, tretia Aicherová stratila 1,47 s.

Shiffrinová zúročila svoju výhodu so štartovým číslom jeden a od úvodu jazdy nasadila presné a rýchle tempo.

Bránky prechádzala s ľahkosťou a bez zaváhaní, na čo nedokázali jej súperky reagovať a v porovnaní s ňou výrazne strácali. Shiffrinová získala na druhú Holdenerovú takmer sedem desatín už na prvom úseku trate.

VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole slalomu

Na štarte bola so štartovým číslom 65 aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, ktorá preteky nedokončila.

Šrobová pri svojom debute v SP vypadla ešte pred prvým medzičasom.

„Mám zmiešané pocity. Je mi ľúto, že som nedošla veľmi ďaleko. Spravila som moju klasickú chybu, išla som trochu dozadu, do rotácie a už som to nezvládla. Zároveň som rada, že som tu mohla byť, atmosféra je úžasná a musím pochváliť organizátorov.

Zjazdovka bola super, škoda, že som si nemohla dať celú jazdu. Je to však šport, to sa stáva,“ uviedla pre JOJ Šport jedna z kvarteta slovenských alpských lyžiarov, ktorí sa predstavia na blížiacej sa olympiáde.

Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu pod piatimi kruhmi, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.

Druhé kolo bude na programe o 12:15 h.

Fotogaléria zo slalomu žien (Svetový pohár v Špindlerovom Mlyne)
Američanka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne
Švédka Sara Hectorová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne
Švajčiarka Wendy Holdenerová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne
Švajčiarka Camille Rastová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne
5 fotografií
Nemka Emma Aicherová počas 1. kola slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v českom Špindlerovom Mlyne

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

dnes 12:00
