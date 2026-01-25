VIDEO: Shiffrinová využila najlepšie číslo. Slalom vedie s veľkým náskokom

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Špindlerov Mlyn
1. kolo slalomu žien:
1.
Mikaela Shiffrinová
USA
48,80 s
2.
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
+1,26 s
3.
Emma Aicherová
Nemecko
+1,47 s
4.
Camille Rastová
Švajčiarsko
+1,66 s
4.
Paula Moltzanová
USA
+1,66 s
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová vedie po prvom kole slalomu Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne.
- ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Špindlerov Mlyn)
- Kompletný program a výsledky v sezóne 2025/2026
- Priebežné poradia v sezóne 2025/2026
Shiffrinová si pred súperkami vypracovala veľký náskok, druhá Holdenerová zaostala o 1,26 sekundy, tretia Aicherová stratila 1,47 s.
Shiffrinová zúročila svoju výhodu so štartovým číslom jeden a od úvodu jazdy nasadila presné a rýchle tempo.
Bránky prechádzala s ľahkosťou a bez zaváhaní, na čo nedokázali jej súperky reagovať a v porovnaní s ňou výrazne strácali. Shiffrinová získala na druhú Holdenerovú takmer sedem desatín už na prvom úseku trate.
VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole slalomu
Na štarte bola so štartovým číslom 65 aj slovenská reprezentantka Katarína Šrobová, ktorá preteky nedokončila.
Šrobová pri svojom debute v SP vypadla ešte pred prvým medzičasom.
„Mám zmiešané pocity. Je mi ľúto, že som nedošla veľmi ďaleko. Spravila som moju klasickú chybu, išla som trochu dozadu, do rotácie a už som to nezvládla. Zároveň som rada, že som tu mohla byť, atmosféra je úžasná a musím pochváliť organizátorov.
Zjazdovka bola super, škoda, že som si nemohla dať celú jazdu. Je to však šport, to sa stáva,“ uviedla pre JOJ Šport jedna z kvarteta slovenských alpských lyžiarov, ktorí sa predstavia na blížiacej sa olympiáde.
Petra Vlhová sa po zranení kolena do kolotoča SP zatiaľ nevrátila a plánuje naskočiť priamo do slalomu pod piatimi kruhmi, kde bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu.
Druhé kolo bude na programe o 12:15 h.