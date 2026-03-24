ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje posledným podujatím v sezóne v nórskom stredisku Lillehammer. Na programe je slalom žien.
Po prvom kole suverénne vedie Mikaela Shiffrinová, ktorá bojuje o veľký glóbus s Emmou Aicherovou. Druhé kolo sa začne o 13:30.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Lillehammer 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
24.03.2026 o 13:30
Slalom žen, 2. kolo, Lillehammer
19
Prekonať sa ju pokúsi Marie Lamureová.
20
Huberová ide do vedenia! Della Meaovú zdoláva o 5 stotín sekundy.
20
Odštartovala Katharina Huberová.
21
St-Germainová so stratou 73 stotín sekundy druhá.
21
Identický čas ako Della Meaová zajazdila v prvom kole aj Laurence St-Germainová.
22
Della Meaová zdoláva Ljutićovú o 92 stotín sekundy a ide do čela!
22
Prekonať sa ju pokúsi Lara Della Meaová.
23
Ljutićová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 2:12.76.
23
Dnešné druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Zrinka Ljutićová.
Výsledky prvého kola
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:07,79
2. Wendy Holdenerová (SUI) +1,10
3. Paula Moltzanová (USA) +1,12
4. Emma Aicherová (GER) +1,38
5. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,41
6. Sara Hectorová (SWE) +1,58
7. Katharina Truppeová (AUT) +1,81
8. Marion Chevrierová (FRA) +1,99
9. Camille Rastová (SUI) +2,22
10. Lara Colturiová (ALB) +2,34
11. Lena Dürrová (GER) +2,45
12. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,63
13. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,78
14. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +2,99
15. Mélanie Meillardová (SUI) +3,01
16. Anna Trockerová (ITA) +3,01
17. Eliane Christenová (SUI) +3,19
18. Cornelia Öhlundová (SWE) +3,21
19. Marie Lamureová (FRA) +3,60
20. Katharina Huberová (AUT) +3,75
21. Lara Della Meaová (ITA) +4,04
22. Laurence St-Germainová (CAN) +4,04
23. Zrinka Ljutićová (CRO) +4,51
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:07,79
2. Wendy Holdenerová (SUI) +1,10
3. Paula Moltzanová (USA) +1,12
4. Emma Aicherová (GER) +1,38
5. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,41
6. Sara Hectorová (SWE) +1,58
7. Katharina Truppeová (AUT) +1,81
8. Marion Chevrierová (FRA) +1,99
9. Camille Rastová (SUI) +2,22
10. Lara Colturiová (ALB) +2,34
11. Lena Dürrová (GER) +2,45
12. Caitlin McFarlaneová (FRA) +2,63
13. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,78
14. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +2,99
15. Mélanie Meillardová (SUI) +3,01
16. Anna Trockerová (ITA) +3,01
17. Eliane Christenová (SUI) +3,19
18. Cornelia Öhlundová (SWE) +3,21
19. Marie Lamureová (FRA) +3,60
20. Katharina Huberová (AUT) +3,75
21. Lara Della Meaová (ITA) +4,04
22. Laurence St-Germainová (CAN) +4,04
23. Zrinka Ljutićová (CRO) +4,51
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Do druhého kola postúpia všetci pretekárky, ktoré dokončia svoju jazdu v 1. kole. Následne sa poradie otočí a pretekárka, ktorá skončila na poslednom mieste odštartuje do druhého kola ako prvá.
Do druhého kola postúpia všetci pretekárky, ktoré dokončia svoju jazdu v 1. kole. Následne sa poradie otočí a pretekárka, ktorá skončila na poslednom mieste odštartuje do druhého kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.