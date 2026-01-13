ONLINE: 2. kolo slalomu žien vo Flachau dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v rakúskom stredisku Flachau. Na programe je 2. kolo slalomu žien.
Po prvom kole si najlepšiu pozíciu vyjazdila Mikaela Shiffrinová, ktorá vedie pred svojou krajankou Paulou Moltzanovou. Tretia bola domáca Katharina Truppeová.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Flachau 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
13.01.2026 o 20:45
Slalom žien, 2. kolo, Flachau
24
Odštartovala Natalie Falchová.
25
Nullmeyerová stratila na Hoepliovú len 3 stotiny sekundy, no napriek tomu je až tretia!
25
Ako ďalšia sa predstaví Ali Nullmeyerová.
26
Tomšičová na najlepšie nestačí a so stratou 69 stotín sekundy je tretia. Pre Slovinku z toho, ale budú prvé body v kariére.
26
Prekonať sa ju pokúsi Nika Tomšičová.
27
Líderka sa nám mení aj po tejto jazde. O 2 stotiny sekundy zdoláva Chevrierovú Hoepliová.
27
Štartuje Aline Hoepliová.
28
Chevrierová ide do čela. Daniothovej naložila viac ako 1 a pol sekundy.
28
Prekonať sa ju pokúsi Marion Chevrierová.
29
Daniothová s pomalšími medzičasmi ako mala priebežne Szőllősová, no vďaka tomu, že Izraelčanka vypadla, tak v cieli stanovuje zatiaľ najrýchlejší čas 1:56.19.
29
Na trať tak mieri Aline Daniothová.
30
Veľká škoda pre reprezentantku Izraealu. Szőllősová dnes bohužiaľ po chybe v závere nezaboduje.
30
Dnešné druhé kolo nám svojou jazdou otvorí Noa Szőllősová. Tej sa opäť podarilo dostať do druhého kola. Dnes s číslom 71.
Výsledky prvého kola
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 56,22
2. Paula Moltzanová (USA) +0,19
3. Katharina Truppeová (AUT) +0,35
4. Camille Rastová (SUI) +0,78
5. Wendy Holdenerová (SUI) +0,80
6. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,80
7. Emma Aicherová (GER) +0,87
8. Sara Hectorová (SWE) +1,66
9. Eliane Christenová (SUI) +1,97
10. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,11
11. Marie Lamureová (FRA) +2,29
12. Laurence St-Germainová (CAN) +2,35
13. Lena Dürrová (GER) +2,41
14. Lisa Hörhagerová (AUT) +2,43
15. Estelle Alphandová (SWE) +2,58
16. Lara Colturiová (ALB) +2,66
17. Katharina Huberová (AUT) +2,66
18. Ana Buciková Joganová (SLO) +2,82
19. Lara Della Meaová (ITA) +2,94
20. Martina Peterliniová (ITA) +2,96
21. Zrinka Ljutićová (CRO) +3,18
22. Caitlin McFarlaneová (FRA) +3,23
23. Nina O'Brienová (USA) +3,37
24. Natalie Falchová (AUT) +3,38
25. Ali Nullmeyerová (CAN) +3,42
26. Nika Tomšičová (SLO) +3,48
27. Aline Höpliová (SUI) +3,65
28. Marion Chevrierová (FRA) +3,67
29. Aline Daniothová (SUI) +3,86
30. Noa Szőllősová (ISR) +4,18
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúske Flachau.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 20:45.