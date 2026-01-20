ONLINE: 2. kolo obrovský slalom žien v Kronplatzi dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: Obrovský slalom žien v Kronplatzi (2. kolo).
Fotogaléria (17)
ONLINE: Obrovský slalom žien v Kronplatzi (2. kolo). (Autor: TASR/AP)
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola obrovského slalomu žien v talianskom stredisku Kronplatz.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v talianskom stredisku Kronplatz. Na programe je 2. kolo obrovského slalomu žien.

Prvé kolo vyhrala Sara Hectorová.

Ktorá lyžiarka dokáže vyhrať v Taliansku?

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Kronplatzi (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Estelle Alphandová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
Stephanie Brunnerová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.
17 fotografií
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Federica Brignoneová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Lara Della Meaová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Italy's Federica Brignone prepares to start a women's World Cup giant slalom, in Kronplatz, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Gabriele Facciotti)Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Lara Colturiová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Camille Rastová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Alice Robinsonová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Julia Scheibová počas obrovského slalomu v Kronplatzi.Švédka Sara Hectorová počas 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára alpských lyžiarok v talianskom stredisku v Kronplatzi.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Kronplatz 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
20.01.2026 o 13:30
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Kronplatz
Plánovaný
Prenos
Výsledky prvého kola

1. Sara Hectorová (SWE) 1:13,54
2. Camille Rastová (SUI) +0,15
3. Julia Scheibová (AUT) +0,39
4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,89
5. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0,97
6. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +1,09
7. Federica Brignoneová (ITA) +1,18
8. Paula Moltzanová (USA) +1,47
9. Valérie Grenierová (CAN) +1,76
10. Lara Della Meaová (ITA) +1,89
11. Nina O'Brienová (USA) +2,10
12. Asja Zenereová (ITA) +2,23
13. Alice Robinsonová (NZL) +2,30
14. Britt Richardsonová (CAN) +2,33
15. Lena Dürrová (GER) +2,51
16. Clara Direzová (FRA) +2,61
17. Elisabeth Bococková (USA) +2,68
18. Vanessa Kasperová (SUI) +2,70
19. Stephanie Brunnerová (AUT) +2,71
20. Nina Astnerová (AUT) +2,76
21. Franziska Gritschová (AUT) +2,77
22. Lara Colturiová (ALB) +2,88
23. Estelle Alphandová (SWE) +2,90
24. Alice Pazzagliaová (ITA) +3,13
25. A. J. Hurtová (USA) +3,35
26. Ricarda Haaserová (AUT) +3,52
27. Sue Pillerová (SUI) +3,54
28. Fabiana Dorigová (GER) +3,56
29. Dania Allenbachová (SUI) +3,57
30. Hilma Lövblomová (SWE) +3,67
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je taliansky Kronplatz.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

