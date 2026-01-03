ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora. Na programe je 2. kolo obrovského slalomu žien.
Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Kranjska Gora 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
03.01.2026 o 13:00
Obrovský slalom žien, 2. kolo, Kranjska Gora
Výsledky prvého kola
1. Camille Rastová (SUI) 1:01,38
2. Paula Moltzanová (USA) +0,33
3. Lara Colturiová (ALB) +0,37
4. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,38
5. Julia Scheibová (AUT) +0,41
6. Sara Hectorová (SWE) +0,85
7. Nina O'Brienová (USA) +1,03
8. Lara Della Meaová (ITA) +1,46
9. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL) +1,47
10. Valérie Grenierová (CAN) +1,55
11. Britt Richardsonová (CAN) +1,56
12. Madeleine Sylvesterová-Daviková (NOR) +1,87
13. Lena Dürrová (GER) +1,89
14. Ricarda Haaserová (AUT) +2,08
15. Cassidy Grayová (CAN) +2,12
16. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +2,13
17. Zrinka Ljutićová (CRO) +2,21
18. Stephanie Brunnerová (AUT) +2,23
19. Wendy Holdenerová (SUI) +2,32
20. Sue Pillerová (SUI) +2,43
21. A. J. Hurtová (USA) +2,52
22. Elisabeth Bococková (USA) +2,59
23. Simone Wildová (SUI) +2,60
24. Doriane Escaneová (FRA) +2,64
25. Estelle Alphandová (SWE) +2,72
26. Ambra Pomareová (ITA) +2,80
27. Sofia Goggiaová (ITA) +2,84
28. Ana Buciková Joganová (SLO) +2,84
29. Alice Pazzagliaová (ITA) +2,89
30. Ilaria Ghisalbertiová (ITA) +2,99
30. Dania Allenbachová (SUI) +2,99
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.