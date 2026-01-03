Shiffrinová tesne za pódiom. Prekvapujúco vedie Švajčiarka a veľká favoritka vypadla

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
1:01,38 min
2.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,33 s
3.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 0,37 s
4.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 0,38 s
5.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,41 s
6.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,85 s
/Správu aktualizujeme/
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po úvodnej pätnástke sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskom stredisku Kranjska Gora.
Druhá je Američanka Paula Moltzanová s odstupom 33 stotín sekundy a tretia je Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko (+0,37). O stotinu za ňou je ďalšia Američanka Mikaela Shiffrinová.
Favorizovaná Novozélanďanka Alice Robinsonová opäť vypadla, ako v rakúskom Semmeringu.