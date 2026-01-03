Shiffrinová tesne za pódiom. Prekvapujúco vedie Švajčiarka a veľká favoritka vypadla

Švajčiarka Camille Rastová počas obrovského slalomu v Kranjskej Gore.
Švajčiarka Camille Rastová počas obrovského slalomu v Kranjskej Gore. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|3. jan 2026 o 10:28
ShareTweet0

Druhá je Američanka Paula Moltzanová s odstupom 33 stotín.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu žien v Kranjskej Gore:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

1:01,38 min

2.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,33 s

3.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 0,37 s

4.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 0,38 s

5.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,41 s

6.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,85 s

/Správu aktualizujeme/

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová sa usadila na čele po úvodnej pätnástke sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskom stredisku Kranjska Gora.

Druhá je Američanka Paula Moltzanová s odstupom 33 stotín sekundy a tretia je Lara Colturiová reprezentujúca Albánsko (+0,37). O stotinu za ňou je ďalšia Američanka Mikaela Shiffrinová.

Favorizovaná Novozélanďanka Alice Robinsonová opäť vypadla, ako v rakúskom Semmeringu.


Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Obrovský slalom žien v Kranjskej Gore (2. kolo). online
ONLINE: Obrovský slalom žien v Kranjskej Gore (2. kolo). online
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová tesne za pódiom. Prekvapujúco vedie Švajčiarka a veľká favoritka vypadla