ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Špindlerov Mlyn)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v českom stredisku Špindlerov Mlyn. Na programe je slalom žien, prvé kolo sa začne o 9:30 h.
Preteky odštartuje líderka celkového poradia aj disciplíny slalom Mikaela Shiffrinová.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 1. kolo (Špindlerov Mlyn 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
25.01.2026 o 09:30
Slalom žien, 1. kolo, Špindlerův Mlýn
Prebiehajúci
Prenos
11
Po nej uvidíme Saru Hectorovú.
10
Meillardová v cieli zatiaľ s najpomalším časom.
10
Ako ďalšia sa predstaví Melanie Meillardová.
9
Aicherová v cieli na 3. mieste. Na Shiffrinovú stratila +1.47.
9
S číslom 9 uvidíme Emmu Aicherovú.
8
Swennová Larssonová prichádza do cieľa so stratou +1.84 na 5. mieste.
8
Štartuje Anna Swennová Larssonová.
7
Najbližšie sa Shiffrinovej zatiaľ dokázala priblížiť Holdenerová, ktorá prichádza do cieľa so stratou +1.26.
7
Elitnú sedmičku nám svojou jazdou uzavrie Wendy Holdenerová.
6
Truppeová v cieli zdoláva len Duerrovú.
6
Po nej sa predstaví Katharina Truppeová.
5
Rastová prichádza do cieľa s identickým časom ako Moltzanová a momentálne ich tak obe máme na 2. mieste!
5
S číslom 5 uvidíme Camille Rastovú.
4
Moltzanová so stratou +1.66 na 2. mieste.
4
Ako ďalšia sa predstaví Paula Moltzanová.
3
Colturiová vypadáva!
3
Číslo 3 má Lara Colturiová.
2
Duerrová s priepastnou stratou +2.47.
2
Prekonať sa ju pokúsi Lena Duerrová.
1
Shiffrinová prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 48.80.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Mikaela Shiffrinová.
Štartová listina
1. Mikaela Shiffrinová (USA)
2. Lena Dürrová (GER)
3. Lara Colturiová (ALB)
4. Paula Moltzanová (USA)
5. Camille Rastová (SUI)
6. Katharina Truppeová (AUT)
7. Wendy Holdenerová (SUI)
8. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
9. Emma Aicherová (GER)
10. Mélanie Meillardová (SUI)
11. Sara Hectorová (SWE)
12. Cornelia Öhlundová (SWE)
13. Marion Chevrierová (FRA)
14. Lara Della Meaová (ITA)
15. Zrinka Ljutićová (CRO)
16. Katharina Huberová (AUT)
17. Eliane Christenová (SUI)
18. Katharina Gallhuberová (AUT)
19. Martina Peterliniová (ITA)
20. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
21. Marie Lamureová (FRA)
22. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
23. Lisa Hörhagerová (AUT)
24. Ana Buciková Joganová (SLO)
25. Caitlin McFarlaneová (FRA)
26. Natalie Falchová (AUT)
27. Asa Andová (JPN)
28. Nina O'Brienová (USA)
29. Estelle Alphandová (SWE)
30. A. J. Hurtová (USA)
31. Aline Höpliová (SUI)
32. Leona Popovićová (CRO)
33. Amelia Smartová (CAN)
34. Katie Hensienová (USA)
35. Elisabeth Bococková (USA)
36. Nika Tomšičová (SLO)
37. Nicole Goodová (SUI)
38. Sarah Bennettová (CAN)
39. Jessica Hilzingerová (GER)
40. Giulia Vallerianiová (ITA)
41. Anuk Brändliová (SUI)
42. Liv Moritzová (USA)
43. Aline Daniothová (SUI)
44. Madison Hoffmanová (AUS)
45. Martina Dubovská (CZE)
46. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
47. Kiki Alexanderová (CAN)
48. Doriane Escaneová (FRA)
49. Anna Trockerová (ITA)
50. Carla Mijaresová Rufová (AND)
51. Emilia Mondinelliová (ITA)
52. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
53. Giorgia Collombová (ITA)
54. Franziska Gritschová (AUT)
55. Marija Škanovová (AIN)
56. Justine Lamontagneová (CAN)
57. Thea Louise Stjernesundová (NOR)
58. Giada D'Antoniová (ITA)
59. Martina Dubovská (CZE)
60. Adriana Jelínková (CZE)
61. Chiara Pogneauxová (FRA)
62. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)
63. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
64. Elese Sommerová (CZE)
65. Petra Vlhová (SVK)
66. Martina Dubovská (CZE)
Poradie disciplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 680 b
2. Camille Rastová (SUI) 412 b
3. Wendy Holdenerová (SUI) 313 b
4. Lara Colturiová (ALB) 312 b
5. Paula Moltzanová (USA) 302 b
6. Katharina Truppeová (AUT) 291 b
7. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 204 b
7. Lena Dürrová (GER) 204 b
9. Emma Aicherová (GER) 181 b
10. Sara Hectorová (SWE) 139 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 973 b
2. Camille Rastová (SUI) 833 b
3. Emma Aicherová (GER) 598 b
4. Lindsey Vonnová (USA) 590 b
5. Julia Scheibová (AUT) 560 b
6. Paula Moltzanová (USA) 534 b
7. Alice Robinsonová (NZL) 509 b
8. Sofia Goggiaová (ITA) 506 b
9. Sara Hectorová (SWE) 468 b
10. Lara Colturiová (ALB) 445 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je český Špindlerův Mlýn.
Predošlý slalom ovládla Mikaela Shiffrinová pred Paulou Moltzanovou a Katharinou Truppeovou. Posledný slalom v Špindlerovom Mlýně sa tu išiel pred 3 rokmi a vyhrala ho Lena Duerrová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.