Najvýhodnejšiu pozíciu si vyžrebovala Shiffrinová. Do pretekov slalomu zasiahne aj Slovenka

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v nedeľu na programe preteky v českom stredisku Špindlerov Mlýn.
Po sobotnom obrovskom slalome sa lyžiarky predstavia v najtočivejšej disciplíne slalomu.
Zastúpenie v pretekoch bude mať opäť aj Slovensko. Po Rebeke Jančovej, ktorá štartovala v obrovskom slalome, sa tentokrát predstaví Katarína Šróbová, ktorá vyštartuje ako predposledná s číslom 65.
Až päťnásobné zastúpenie budú mať domáce lyžiarky z Česka. Prvou z nich bude Martina Dubovská s číslom 45, následne sa ešte predstavia Alena Labastová (59), Adriana Jelínková (60), Elese Sommerová (64) a Natali Anna Machytková (66).
Preteky však odštartuje líderka celkového poradia aj disciplíny slalom Mikaela Shiffrinová z USA, po ktorej sa na trati predstaví Nemka Lena Dürrová.
Priamy prenos zo slalomu v Špindlerovom Mlýne odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartová listina - slalom žien v Špindlerovom Mlýne
Číslo
Meno
Krajina
1
Mikaela Shiffrinová
USA
2
Lena Dürrová
Nemecko
3
Lara Colturiová
Albánsko
4
Paula Moltzanová
USA
5
Camille Rastová
Švajčiarsko
6
Katharina Truppeová
Rakúsko
7
Wendy Holdenerová
Švajčiarsko
8
Anna Swennová-Larssonová
Švédsko
9
Emma Aicherová
Nemecko
10
Melanie Meillardová
Švajčiarsko
11
Sara Hectorová
Švédsko
12
Cornelia Öhlundová
Švédsko
13
Marion Chevrierová
Francúzsko
14
Lara Della Meová
Taliansko
15
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
65
Katarína Šróbová
Slovensko