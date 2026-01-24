Najvýhodnejšiu pozíciu si vyžrebovala Shiffrinová. Do pretekov slalomu zasiahne aj Slovenka

Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025.
Katarína Šrobová počas Svetových zimných univerzitných hier v Turíne 2025. (Autor: FOTO - ROMAN BENICKÝ)
Sportnet|24. jan 2026 o 19:15
Pozrite si štartové čísla slalomu žien v českom stredisku Špindlerov Mlýn.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien má v nedeľu na programe preteky v českom stredisku Špindlerov Mlýn.

Po sobotnom obrovskom slalome sa lyžiarky predstavia v najtočivejšej disciplíne slalomu. 

Zastúpenie v pretekoch bude mať opäť aj Slovensko. Po Rebeke Jančovej, ktorá štartovala v obrovskom slalome, sa tentokrát predstaví Katarína Šróbová, ktorá vyštartuje ako predposledná s číslom 65.

Až päťnásobné zastúpenie budú mať domáce lyžiarky z Česka. Prvou z nich bude Martina Dubovská s číslom 45, následne sa ešte predstavia Alena Labastová (59), Adriana Jelínková (60), Elese Sommerová (64) a Natali Anna Machytková (66).

Preteky však odštartuje líderka celkového poradia aj disciplíny slalom Mikaela Shiffrinová z USA, po ktorej sa na trati predstaví Nemka Lena Dürrová.

Kde sledovať lyžovanie v TV?
Priamy prenos zo slalomu v Špindlerovom Mlýne odvysielajú stanice JOJ Šport či ČT Šport a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartová listina - slalom žien v Špindlerovom Mlýne

Číslo

Meno

Krajina

1

Mikaela Shiffrinová

USA

2

Lena Dürrová

Nemecko

3

Lara Colturiová

Albánsko

4

Paula Moltzanová

USA

5

Camille Rastová

Švajčiarsko

6

Katharina Truppeová

Rakúsko

7

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

8

Anna Swennová-Larssonová

Švédsko

9

Emma Aicherová

Nemecko

10

Melanie Meillardová

Švajčiarsko

11

Sara Hectorová

Švédsko

12

Cornelia Öhlundová

Švédsko

13

Marion Chevrierová

Francúzsko

14

Lara Della Meová

Taliansko

15

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

65

Katarína Šróbová

Slovensko

