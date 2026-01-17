Totálna dominancia na domácej zjazdovke. Odermatt ovládol zjazd po bezchybnej jazde

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen
Výsledky - zjazd mužov:
1.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1:33,14 min
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
+ 0,79 s
3.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,90 s
4.
Franjo von Allmen
Švajčiarsko
+ 0,93 s
5.
Alexis Monney
Švajčiarsko
+ 0,95 s
6.
Dominik Paris
Taliansko
+ 0,96 s
Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v domácom zjazde mužov Svetového pohára na trati vo Wengene.
Pred druhým Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom mal náskok 79 stotín sekundy. Tretí včerajší víťaz zo Super-G Giovanni Franzoni, ktorý s číslom 28 prišiel so stratou 90 stotín sekundy.