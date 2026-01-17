Totálna dominancia na domácej zjazdovke. Odermatt ovládol zjazd po bezchybnej jazde

Marco Odermatt.
Marco Odermatt. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|17. jan 2026 o 13:38
ShareTweet0

Včerajší víťaz dosiahol ďalšie pódium.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen

Výsledky - zjazd mužov:

1.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1:33,14 min

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

+ 0,79 s

3.

Giovanni Franzoni

Taliansko

+ 0,90 s

4.

Franjo von Allmen

Švajčiarsko

+ 0,93 s

5.

Alexis Monney

Švajčiarsko

+ 0,95 s

6.

Dominik Paris

Taliansko

+ 0,96 s

/Správu aktualizujeme/

Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt zvíťazil v domácom zjazde mužov Svetového pohára na trati vo Wengene.

Pred druhým Rakúšanom Vincentom Kriechmayrom mal náskok 79 stotín sekundy. Tretí včerajší víťaz zo Super-G Giovanni Franzoni, ktorý s číslom 28 prišiel so stratou 90 stotín sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Marco Odermatt.
Marco Odermatt.
Totálna dominancia na domácej zjazdovke. Odermatt ovládol zjazd po bezchybnej jazde
dnes 13:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Totálna dominancia na domácej zjazdovke. Odermatt ovládol zjazd po bezchybnej jazde