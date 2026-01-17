ONLINE: Zjazd mužov vo Wengene dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Wengen pretekmi zjazdu mužov.
V pretekoch nechýba ani domáci lyžiar Marco Odermatt, predstaví sa aj Čech Jiří Zabystran.
Kde sledovať zjazd mužov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazd mužov (Wengen 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
17.01.2026 o 12:30
Zjazd mužov, Wengen
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 280 b
2. Franjo von Allmen (SUI) 230 b
3. Dominik Paris (ITA) 140 b
4. Florian Schieder (ITA) 118 b
5. Nils Alphand (FRA) 95 b
6. Nils Allegre (FRA) 85 b
7. Ryan Cochran-Siegle (USA) 80 b
8. Mattia Casse (ITA) 76 b
9. Vincent Kriechmayr (AUT) 72 b
10. Elian Lehto (FIN) 66 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1005 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 538 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 478 b
4. Marco Schwarz (AUT) 466 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 456 b
6. Loïc Meillard (SUI) 453 b
7. Timon Haugan (NOR) 450 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 379 b
9. Paco Rassat (FRA) 340 b
10. Clément Noël (FRA) 314 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Wengen.
Predošlý zjazd vyhral Franjo von Allmen pred Marcom Odermattom a Florianom Schiedererom. Víťazstvo z minuloročného zjazdu vo Wengene bude obhajovať Marco Odermatt.
Udalosť sa začne o 12:30.