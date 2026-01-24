VIDEO: Franzoni bol famózny. Najslávnejší zjazd na svete má nového kráľa

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Kitzbühel
Zjazd mužov:
1.
Giovanni Franzoni
Taliansko
1:52,31 min
2.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,07 s
3.
Maxence Muzaton
Francúzsko
+ 0,39 s
3.
Florian Schieder
Taliansko
+ 0,67 s
4.
Nils Allegre
Francúzsko
+ 0,68 s
Taliansky lyžiar Giovanni Franzoni sa stal premiérovým víťazom prestížneho zjazdu v rakúskom Kitzbüheli.
Za Franzonim sa umiestnil Švajčiarsky favorit Marco Odermatt, ktorý stratil len sedem stotín sekundy. Tretí skončil Francúz Muzaton so štartovým číslom 29. (+0,39 s)
VIDEO: Víťazná jazda Franzoniho
Franzoni potvrdil, že jeho najrýchlejšie časy z tréningov neboli náhodné.
Talian, ktorý štartoval s číslom 2, technicky bezchybne prešiel náročné horné pasáže Mausefalle i Steilhang, no rozhodujúce stotiny získal v plochých úsekoch Lärchenschuss a Oberhausberg, kde nemal konkurenciu.
Časom sa mu dokázal priblížiť len Odermatt.
Obhajca veľkého i malého glóbusu si udržal vysokú líniu v Steilhangu, po výjazde zo strmého úseku sa veľmi rýchlo „zbalil“ do zjazdárskeho postoja a zobral si najvyššiu rýchlosť do kĺzavej strednej časti.
V 4. až 6. sektore však stratil a napriek výbornému finišu s top rýchlosťou 144,81 km/h na cieľovom skoku už manko nedohnal. Nádejne vyzerala jazda ďalšieho Švajčiara Franja von Allmena, ktorý bol dlho v zelených číslach, ale pokazil nájazd do Traverzy a mal čo robiť, aby sa vyhol pádu.
Prekvapil Muzaton so štartovým číslom 29, ktorý mal na Alte Schneise vyše polsekundový náskok. Dolu stratil, ale stačilo mu to na pódiové umiestenie – iba jeho druhé v seriáli.
Taliansky veterán Dominik Paris, trojnásobný víťaz zo Streifu, obsadil siedme miesto (+0,93). Vlaňajší víťaz James Crawford z Kanady napriek sľubne rozbehnutým pretekom zaostal v cieli za Franzonim až o 1,65 s.
Snom každého lyžiara vyhrať tento zjazd
Dvadsaťštyriročný Franzoni tak dosiahol najväčší úspech vo svojej kariére. Vo Svetovom pohári zaznamenal predtým jediné víťazstvo, keď pred týždňom vyhral super-G vo Wengene.
V zjazde vo švajčiarskom stredisku skončil tretí, čo bolo doteraz jeho najlepšie umiestenie v kráľovskej alpskej disciplíne. Taliansky špecialista na rýchlostné disciplíny tak potvrdil stúpajúcu formu pred domácimi ZOH.
„Neuveriteľné. Od rána som cítil emócie, divákov, atmosféru, bol som super naladený na preteky. Od štartu do cieľa som naplno atakoval. Je to niečo neskutočné, je snom každého lyžiara vyhrať tento zjazd. Najprv víťazstvo v super-G Wengene, teraz víťazstvo v Kitzbüheli – neviem, čo na to povedať. Je to najväčší športový moment v mojom živote,“ vyznal sa Franzoni pre ORF.
Víťazstvo venoval krajanovi Matteovi Franzosovi, ktorý zomrel po páde na predsezónnom tréningu v Čile: „Bude navždy mojím priateľom. Tak rád by som tu jazdil s ním. Viem, že by mol na mňa hrdý.“
Odermatt dosiahol jubilejné 100. pódiové umiestenie vo SP.
Upevnil si vedenie v celkovom poradí i hodnotení disciplíny, ale spokojný nebol: „Byť druhý je pre mňa, prirodzene, sklamanie. Predviedol som perfektnú jazdu, no bolí to, keď vám víťazstvo ujde o sedem stotín.“
Slovensko nemalo v sobotnom zjazde svojho zástupcu. V poradí 86. ročník slávneho hahnenkammského podujatia vyvrcholí tradične nedeľným slalomom na Ganslernhangu (10.30/13.30).