ONLINE: Zjazd mužov v Kitzbüheli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v rakúskom stredisku Kitzbühel pretekmi zjazdu mužov.
Víťaz piatkového super-G Marco Odermatt vyštartuje s číslom 12, triumf z vlaňajška bude obhajovať Kanaďan James Crawford.
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Zjazdu mužov. Dejiskom pretekov je rakúsky Kitzbühel.
Predošlý zjazd vyhral Marco Odermatt pred Vincentom Kriechmayrom a Giovannim Franzonim. Víťazstvo z minuloročného Kitzbühelu tu, ale bude obhajovať James Crawford.
