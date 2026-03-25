Shiffrinovej jazda nevyšla, Aicherová má šancu. Bitka o veľký glóbus vrcholí drámou

Mikaela Shiffrinová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 10:03
Američanke nevyšlo prvého kolo rozhodujúceho obrovského slalomu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

Obrovský slalom žien - 1. kolo:

1.

Valerie Grenierová

Kanada

1:07,90 min

2.

Sara Hectorová

Švajčiarsko

+ 0,02 s

3.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 0,26 s

Valerie Grenierová je na čele po prvom kole obrovského slalomu vo finále Svetového pohára v nórskom Lillehammeri.

Kanadská lyžiarka predstihla o dve stotiny olympijskú šampiónku zo ZOH 2022 v Pekingu Švédku Saru Hectorovú. Tretia bola so stratou 26 stotín Nemka Emma Aicherová.

V záverečných pretekoch sezóny sa rozhodne o držiteľke veľkého glóbusu. Bližše k zisku trofeje je Mikaela Shiffrinová, ktorá je po prvej jazde priebežne až na nebodovanej 17. priečke.

Jej súperka Aicherová je priebežne tretia. Na to, aby sa Nemka stala celkovou víťazkou Svetového pohára, musí zvíťaziť a Shiffrinová nesmie finišovať v bodovanej pätnástke.

Shiffrinová mala pred záverečnými pretekmi sezóny pred Aicherovou 85-bodový náskok.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

