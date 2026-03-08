ONLINE: Super-G žien vo Val di Fassa dnes, Svetový pohár LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v talianskom stredisku Val di Fassa pretekmi super-G žien.
Do pretekov ako prvá vstúpi rakúska lyžiarka Nina Ortliebová. Na štarte je aj Mikaela Shiffrinová, no štartovať bude s číslom 31.
Kde sledovať super-G v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Super-G žien (Val di Fassa 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
08.03.2026 o 10:45
SuperG žien, Val di Fassa
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G žien. Dejiskom pretekov je talianske Val di Fassa.
Po dvoch zjazdoch sa tentokrát pretekárky predstavia v Super G. Naposledy sa v Soldeu z víťazstva tešila Sofia Goggiová pred Emmou Aicherovou a Kajsou Vickhoff Lieovou. Uvidíme aké bude pódiové zloženie dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:45.