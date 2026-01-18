Braathen predviedol famózne druhé kolo. Vynieslo ho až na pódiové priečky

Lucas Pinheiro Braathen.
Lucas Pinheiro Braathen. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 13:49 (aktualizované 18. jan 2026 o 15:10)
Z výhry sa teší Atle Lie McGrath.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Atle Lie McGrath

Nórsko

1:45,99 min

2.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,47 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,81 s

4.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 1,30 s

5.

Timon Haugan

Nórsko

+ 1,53 s

6.

Matthias Iten

Švajčiarsko

+ 2,07 s

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal víťazom slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Wengen.

Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 47 stotín Lucasa Pinneira Braathena štartujúceho pod brazílskou vlajkou. Tretí skončil so stratou 81 stotín ďalší Nór Henrik Kristoffersen.

McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole. V druhom predviedol štvrtú najrýchlejšiu jazdu a slávil piaty triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.

V decembri 2025 nenašiel premožiteľa v talianskej Alta Badii. McGrath sa vďaka zisku 100 bodov zároveň dostal na čelo priebežnej klasifikácie slalomu.

Francúz Paco Rassat totiž nedokončil 2. kolo. Post lídra celkového poradia SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v sobotu vyhral prestížny zjazd na Lauberhorne.

„Wengen je pre mňa i pre ďalších pretekárov z kolotoča Svetového pohára výnimočný. Vyveziete sa lanovkou úplne nahor a potom vidíte v plnej kráse túto neuveriteľnú trať.

Od detstva som sníval o tom, že tu budem stáť na najvyššom stupienku, teraz sa mi to podarilo druhýkrát za sebou,“ citovala slová nadšeného McGratha rakúska tlačová agentúra APA.

Celkové poradie

Po 22 súťažiach:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Marco Odermatt

Švajčiarsko

1105

2

Lucas Pinneiro Braathen

Brazília

618

3

Atle Lie McGrath

Nórsko

578

4

Henrik Kristoffersen

Nórsko

516

5

Loic Meillard

Švajčiarsko

503

6

Timon Haugan

Nórsko

495

Poradie v disciplíne slalom

Po 7 súťažiach:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Atle Lie McGrath

Nórsko

372

2

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

351

3

Clement Noel

Francúzsko

343

4

Paco Rassat

Francúzsko

340

5

Timon Haugan

Nórsko

330

6

Henrik Kristoffersen

Nórsko

247

