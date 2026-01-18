Braathen predviedol famózne druhé kolo. Vynieslo ho až na pódiové priečky

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
1:45,99 min
2.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,47 s
3.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,81 s
4.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 1,30 s
5.
Timon Haugan
Nórsko
+ 1,53 s
6.
Matthias Iten
Švajčiarsko
+ 2,07 s
Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal víťazom slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Wengen.
Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 47 stotín Lucasa Pinneira Braathena štartujúceho pod brazílskou vlajkou. Tretí skončil so stratou 81 stotín ďalší Nór Henrik Kristoffersen.
McGrath sa usadil na čelo už po 1. kole. V druhom predviedol štvrtú najrýchlejšiu jazdu a slávil piaty triumf v prestížnom seriáli, druhý v tejto sezóne.
V decembri 2025 nenašiel premožiteľa v talianskej Alta Badii. McGrath sa vďaka zisku 100 bodov zároveň dostal na čelo priebežnej klasifikácie slalomu.
Francúz Paco Rassat totiž nedokončil 2. kolo. Post lídra celkového poradia SP si udržal Švajčiar Marco Odermatt, ktorý v sobotu vyhral prestížny zjazd na Lauberhorne.
„Wengen je pre mňa i pre ďalších pretekárov z kolotoča Svetového pohára výnimočný. Vyveziete sa lanovkou úplne nahor a potom vidíte v plnej kráse túto neuveriteľnú trať.
Od detstva som sníval o tom, že tu budem stáť na najvyššom stupienku, teraz sa mi to podarilo druhýkrát za sebou,“ citovala slová nadšeného McGratha rakúska tlačová agentúra APA.
Celkové poradie
Po 22 súťažiach:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Marco Odermatt
Švajčiarsko
1105
2
Lucas Pinneiro Braathen
Brazília
618
3
Atle Lie McGrath
Nórsko
578
4
Henrik Kristoffersen
Nórsko
516
5
Loic Meillard
Švajčiarsko
503
6
Timon Haugan
Nórsko
495
Poradie v disciplíne slalom
Po 7 súťažiach:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Atle Lie McGrath
Nórsko
372
2
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
351
3
Clement Noel
Francúzsko
343
4
Paco Rassat
Francúzsko
340
5
Timon Haugan
Nórsko
330
6
Henrik Kristoffersen
Nórsko
247