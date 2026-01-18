ONLINE: 2. kolo slalomu mužov vo Wengene dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes vo Wengene.
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes vo Wengene. (Autor: TASR/AP)
18. jan 2026 o 10:35
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Wengen.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Wengen. Na programe je 2. kolo slalomu mužov.

Najlepšiu pozíciu si pred druhým kolom vyjazdil Atle Lie McGrath, ktorý zvíťazil pred Henrikom Kristoffersenom a Loicom Meillardom o štyri desatiny sekundy.

Kde sledovať slalom v TV?
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom - 2. kolo (Wengen, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
18.01.2026 o 13:00
Slalom mužov, 2. kolo, Wengen
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Wengen.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:00.
dnes 10:35
