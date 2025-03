Súboj Talianok rozhodla jediná stotina. Aicherová tlak obhajoby nezvládla a vypadla

Hlavná súperka Talianky v boji o veľký i malý glóbus Gutová-Behramiová mala v hornej časti trate najrýchlejšie medzičasy, no urobila chyby, nevyšiel jej skok a v cieli jej patrila napokon 4. priečka s mankom 35 stotín sekundy.

Náskok päť stotín v cieli pred Miradoliovou nepôsobil ohromujúco, no ako sa neskôr ukázalo, Francúzka predviedla najlepší výkon v sezóne a prvýkrát si zapísala pódiové umiestnenie, celkovo štvrté v kariére.

Na trať išla so šestkou ako prvá zo skupiny favoritiek a na pre super-g relatívne krátkej trati predviedla technicky precíznu jazdu.

Víťazka štvrtkového prvého super-G v La Thuile Nemka Emma Aicherová sa nezmestila do jednej z bránok a nedokončila.

V prípade triumfu by si pripísala druhé celkové prvenstvo v SP, tešila sa už v roku 2020.

"Nemám slov. Mám to tu rada, viacero mojich priateľov sa podieľa na organizácii týchto pretekov a chcela som sa ukázať v dobrom svetle. Podarilo sa mi to a je to pre mňa splnený sen," tešila sa v cieli Brignonenová.

