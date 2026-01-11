Nórska dominancia vo vyrovnanom prvom kole. Haugan však spravil chybu a skončil

Henrik Kristoffersen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Fotogaléria (22)
Henrik Kristoffersen počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|11. jan 2026 o 10:59
Pódium uzatvára Fín Hallberg.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Adelboden

Slalom mužov - 1. kolo:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

56,65 s

2.

Atle McGrath

Nórsko

+ 0,28

3.

Eduard Hallberg

Fínsko

+ 0,29

4.

Paco Rassat

Francúzsko

+ 0,36

5.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,38

6.

Clement Noel

Francúzsko

+ 0,44

Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní.

Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 28 stotín svojho krajana Atleho Lieho McGratha, tretí Fín Eduard Hallberg zaostal za Kristoffersenom o 29 stotín.

Fotogaléria zo slalomu mužov v Adelbodene (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Atle Lie McGrath počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Tanguy Nef počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Timon Haugan počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
Tanguy Nef počas slalomu vo švajčiarskom Adelbodene.
22 fotografií


Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.

