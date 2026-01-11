Nórska dominancia vo vyrovnanom prvom kole. Haugan však spravil chybu a skončil

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Adelboden
Slalom mužov - 1. kolo:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
56,65 s
2.
Atle McGrath
Nórsko
+ 0,28
3.
Eduard Hallberg
Fínsko
+ 0,29
4.
Paco Rassat
Francúzsko
+ 0,36
5.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,38
6.
Clement Noel
Francúzsko
+ 0,44
Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa usadil na čele po 1. kole slalomu Svetového pohára v Adelbodene v zjazdovom lyžovaní.
Vo švajčiarskom stredisku predstihol o 28 stotín svojho krajana Atleho Lieho McGratha, tretí Fín Eduard Hallberg zaostal za Kristoffersenom o 29 stotín.
Fotogaléria zo slalomu mužov v Adelbodene (Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/26)
Líder priebežnej klasifikácie slalomu Nór Timon Haugan 1. kolo nedokončil. Slovensko nemalo v súťaži svoje zastúpenie.