ONLINE: Slalom mužov v Adelbodene dnes, Svetový pohár LIVE (1. kolo)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Adelboden. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
11.01.2026 o 10:30
Slalom mužov, 1. kolo, Adelboden
Plánovaný
1. Tanguy Nef (SUI)
2. Timon Haugan (NOR)
3. Atle Lie McGrath (NOR)
4. Loïc Meillard (SUI)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
7. Clément Noël (FRA)
8. Paco Rassat (FRA)
9. Armand Marchant (BEL)
10. Steven Amiez (FRA)
11. Eduard Hallberg (FIN)
12. Manuel Feller (AUT)
13. Fabio Gstrein (AUT)
14. Linus Strasser (GER)
15. Samuel Kolega (CRO)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Dave Ryding (GBR)
18. Albert Popov (BUL)
19. Alex Vinatzer (ITA)
20. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
21. Daniel Yule (SUI)
22. Michael Matt (AUT)
23. Dominik Raschner (AUT)
24. Tommaso Sala (ITA)
25. Laurie Taylor (GBR)
26. Kristoffer Jakobsen (SWE)
27. Johannes Strolz (AUT)
28. Benjamin Ritchie (USA)
29. Filip Zubčić (CRO)
30. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
31. Istok Rodeš (CRO)
32. Billy Major (GBR)
33. Ramon Zenhäusern (SUI)
34. Eirik Hystad Solberg (NOR)
35. Sebastian Holzmann (GER)
36. Adrian Pertl (AUT)
37. Marc Rochat (SUI)
38. Tobias Kastlunger (ITA)
39. Sam Maes (BEL)
40. Luca Aerni (SUI)
41. Hans Grahl-Madsen (NOR)
42. Joshua Sturm (AUT)
43. Matthias Iten (SUI)
44. Hugo Desgrippes (FRA)
45. Auguste Aulnette (FRA)
46. Jett Seymour (USA)
47. Simon Rüland (AUT)
48. Theodor Brækken (NOR)
49. Luke Winters (USA)
50. Fabian Ax Swartz (SWE)
51. Jung Dong-hyun (KOR)
52. Matteo Canins (ITA)
53. Jesper Pohjolainen (FIN)
54. Joaquim Salarich (ESP)
55. Antoine Azzolin (FRA)
56. William Hansson (SWE)
57. Juan Del Campo (ESP)
58. Anton Tremmel (GER)
59. Tommaso Saccardi (ITA)
60. Širo Aihara (JPN)
61. Adam Hofstedt (SWE)
62. Luca Carrick-Smith (GBR)
63. Erik Read (CAN)
64. Richard Leitgeb (HUN)
65. Tormis Laine (EST)
66. Corrado Barbera (ITA)
67. Sandro Simonet (SUI)
68. Tvrtko Ljutić (CRO)
69. Hugh McAdam (AUS)
Poradie disciplíny
1. Timon Haugan (NOR) 285 b
2. Clément Noël (FRA) 282 b
3. Paco Rassat (FRA) 240 b
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 221 b
5. Eduard Hallberg (FIN) 194 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 192 b
7. Loïc Meillard (SUI) 182 b
8. Armand Marchant (BEL) 135 b
9. Henrik Kristoffersen (NOR) 127 b
10. Steven Amiez (FRA) 118 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 955 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 488 b
3. Marco Schwarz (AUT) 451 b
4. Timon Haugan (NOR) 450 b
5. Loïc Meillard (SUI) 444 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 398 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 396 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 319 b
9. Stefan Brennsteiner (AUT) 305 b
10. Alex Vinatzer (ITA) 300 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Adelboden.
Predošlý slalom vyhral Clement Noel pred Eduardom Hallbergom a Pacom Rassatom. Clement Noel bude zároveň obhajovať aj víťazstvo z minuloročného Adelbodenu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.