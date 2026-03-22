Talian uspel v tesnom súboji a má double v Kvitfjelli. Odermatt skončil mimo top desiatky

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Zjazd mužov v Kvitfjelli:
1.
Dominik Paris
Taliansko
1:26,81 min
2.
Vincent Kriechmayr
Rakúsko
+ 0,07 s
3.
Raphael Haaser
Rakúsko
+ 0,38 s
4.
Alexis Monney
Švajčiarsko
+ 0,66 s
5.
Giovanni Franzoni
Taliansko
+ 0,86 s
6.
Stefan Rogentin
Švajčiarsko
+ 0,93 s
Víťazom záverečného super-G v sezóne 2025/2026 Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa stal Talian Dominik Paris.
Druhý finišoval Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,07 s) a na treťom mieste klasifikovali v nórskom Kvitfjelli jeho krajana Raphaela Haasera (+0,38).
Už istý víťaz tejto disciplíny a celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt skončil na delenom 19. priečke.
Dvadsaťosemročný Švajčiar si v predstihu vybojoval malý krištáľový glóbus, super-G ovládol štvrtý rok po sebe. Odermatt má aktuálne na konte celkovo 16 glóbusov, svoju zbierku ešte môže rozšíriť o triumf v obrovskom slalome, kde je na priebežnej prvej priečke.
Reprezentant Švajčiarska dlhodobo potvrdzuje lyžiarsku všestrannosť, v super-G si v tejto sezóne zaknihoval dve prvenstvá - v Copper Mountain a Kitzbüheli.
Parisovi vo všeobecnosti vyhovuje zjazdovka v Nórsku, nadviazal totiž na nej na sobotňajšie víťazstvo v zjazde. V super-G si zaknihoval prvý tohtosezónny úspech a obhájil tak najvyšší stupienok v tejto disciplíne spred roka. Vo svojej jazde neurobil výraznejšiu chybu a napokon si dobrou koncovkou vyjazdil prvenstvo na záver sezóny.
Na programe SP v sezóne 2025/2026 sú ešte dve disciplíny, v rovnakom stredisku sa uskutoční v utorok 24. marca od 9.30 h záverečný obrovský slalom a program aktuálneho ročníka sa uzatvorí o deň neskôr od 10.30 h slalomom.