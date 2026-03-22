Talian uspel v tesnom súboji a má double v Kvitfjelli. Odermatt skončil mimo top desiatky

Dominik Paris oslavuje víťazstvo v super-G. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 13:23
ShareTweet0

Paris triumfoval s náskokom siedmich stotín sekundy pred Kriechmayrom.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Zjazd mužov v Kvitfjelli:

1.

Dominik Paris

Taliansko

1:26,81 min

2.

Vincent Kriechmayr

Rakúsko

+ 0,07 s

3.

Raphael Haaser

Rakúsko

+ 0,38 s

4.

Alexis Monney

Švajčiarsko

+ 0,66 s

5.

Giovanni Franzoni

Taliansko

+ 0,86 s

6.

Stefan Rogentin

Švajčiarsko

+ 0,93 s

Víťazom záverečného super-G v sezóne 2025/2026 Svetového pohára v alpskom lyžovaní sa stal Talian Dominik Paris.

Druhý finišoval Rakúšan Vincent Kriechmayr (+0,07 s) a na treťom mieste klasifikovali v nórskom Kvitfjelli jeho krajana Raphaela Haasera (+0,38).

Už istý víťaz tejto disciplíny a celkového poradia SP Švajčiar Marco Odermatt skončil na delenom 19. priečke. 

Dvadsaťosemročný Švajčiar si v predstihu vybojoval malý krištáľový glóbus, super-G ovládol štvrtý rok po sebe. Odermatt má aktuálne na konte celkovo 16 glóbusov, svoju zbierku ešte môže rozšíriť o triumf v obrovskom slalome, kde je na priebežnej prvej priečke.

Reprezentant Švajčiarska dlhodobo potvrdzuje lyžiarsku všestrannosť, v super-G si v tejto sezóne zaknihoval dve prvenstvá - v Copper Mountain a Kitzbüheli.

Parisovi vo všeobecnosti vyhovuje zjazdovka v Nórsku, nadviazal totiž na nej na sobotňajšie víťazstvo v zjazde. V super-G si zaknihoval prvý tohtosezónny úspech a obhájil tak najvyšší stupienok v tejto disciplíne spred roka. Vo svojej jazde neurobil výraznejšiu chybu a napokon si dobrou koncovkou vyjazdil prvenstvo na záver sezóny. 

Na programe SP v sezóne 2025/2026 sú ešte dve disciplíny, v rovnakom stredisku sa uskutoční v utorok 24. marca od 9.30 h záverečný obrovský slalom a program aktuálneho ročníka sa uzatvorí o deň neskôr od 10.30 h slalomom. 

dnes 13:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Talian uspel v tesnom súboji a má double v Kvitfjelli. Odermatt skončil mimo top desiatky