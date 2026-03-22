ONLINE: Super-G mužov v Kvitfjelli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračuje v nórskom stredisku Kvitfjell pretekmi v super-G mužov.
ONLINE PRENOS: Super-G mužov (Kvitfjell 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
22.03.2026 o 12:30
Super G mužů, Lillehammer
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Lukas Feurstein (AUT)
2. Alexis Monney (SUI)
3. Christof Innerhofer (ITA)
4. Fredrik Møller (NOR)
5. Mattia Casse (ITA)
6. Giovanni Franzoni (ITA)
7. Raphael Haaser (AUT)
8. Marco Schwarz (AUT)
9. Vincent Kriechmayr (AUT)
10. Stefan Babinsky (AUT)
11. Franjo von Allmen (SUI)
12. Jan Zabystřan (CZE)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Marco Odermatt (SUI)
16. Ryan Cochran-Siegle (USA)
17. Nils Allegre (FRA)
18. Guglielmo Bosca (ITA)
19. Daniel Hemetsberger (AUT)
20. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
21. Matthieu Bailet (FRA)
22. Cameron Alexander (CAN)
23. James Crawford (CAN)
24. River Radamus (USA)
25. Simon Jocher (GER)
26. Matthieu Bailet (FRA)
1. Lukas Feurstein (AUT)
2. Alexis Monney (SUI)
3. Christof Innerhofer (ITA)
4. Fredrik Møller (NOR)
5. Mattia Casse (ITA)
6. Giovanni Franzoni (ITA)
7. Raphael Haaser (AUT)
8. Marco Schwarz (AUT)
9. Vincent Kriechmayr (AUT)
10. Stefan Babinsky (AUT)
11. Franjo von Allmen (SUI)
12. Jan Zabystřan (CZE)
13. Dominik Paris (ITA)
14. Stefan Rogentin (SUI)
15. Marco Odermatt (SUI)
16. Ryan Cochran-Siegle (USA)
17. Nils Allegre (FRA)
18. Guglielmo Bosca (ITA)
19. Daniel Hemetsberger (AUT)
20. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
21. Matthieu Bailet (FRA)
22. Cameron Alexander (CAN)
23. James Crawford (CAN)
24. River Radamus (USA)
25. Simon Jocher (GER)
26. Matthieu Bailet (FRA)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 425 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 267 b
3. Stefan Babinsky (AUT) 243 b
4. Raphael Haaser (AUT) 241 b
5. Giovanni Franzoni (ITA) 240 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 229 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 200 b
8. Jan Zabystřan (CZE) 163 b
9. Dominik Paris (ITA) 157 b
10. Marco Schwarz (AUT) 151 b
1. Marco Odermatt (SUI) 425 b
2. Vincent Kriechmayr (AUT) 267 b
3. Stefan Babinsky (AUT) 243 b
4. Raphael Haaser (AUT) 241 b
5. Giovanni Franzoni (ITA) 240 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 229 b
7. Stefan Rogentin (SUI) 200 b
8. Jan Zabystřan (CZE) 163 b
9. Dominik Paris (ITA) 157 b
10. Marco Schwarz (AUT) 151 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1626 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 958 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 844 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 771 b
5. Loïc Meillard (SUI) 763 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 744 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 651 b
8. Timon Haugan (NOR) 631 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 618 b
10. Dominik Paris (ITA) 598 b
...
136. Andreas Žampa (SVK) 3 b
1. Marco Odermatt (SUI) 1626 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 958 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 844 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 771 b
5. Loïc Meillard (SUI) 763 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 744 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 651 b
8. Timon Haugan (NOR) 631 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 618 b
10. Dominik Paris (ITA) 598 b
...
136. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu zo Super G mužov. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Po včerajšom záverečnom zjazde nás dnes čaká aj posledné Super G. Na rozdiel od žien už máme v mužskom Super G o držiteľovi malého krištáľového glóbusu predčasne rozhodnuté. Stal sa ním Marco Odermatt, ktorý má pred poslednými pretekmi náskok už nedostihnuteľných 158 bodov pred Vincentom Kriechmayrom.
Po včerajšom záverečnom zjazde nás dnes čaká aj posledné Super G. Na rozdiel od žien už máme v mužskom Super G o držiteľovi malého krištáľového glóbusu predčasne rozhodnuté. Stal sa ním Marco Odermatt, ktorý má pred poslednými pretekmi náskok už nedostihnuteľných 158 bodov pred Vincentom Kriechmayrom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:30.