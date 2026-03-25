McGrath má boj o glóbus vo svojich rukách. Braathen musí v druhom kole riskovať

Atle Lie McGrath (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. mar 2026 o 11:01
Po prvom kole záverečného slalomu sezóny vedie Švačiar Meillard.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer

1. kolo slalomu mužov:

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

57,92 s

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+0,67 s

3.

Timon Haugan

Nórsko

+0,79 s

4.

Clement Noel

Francúzsko

+1,03 s

5.

Lucas Pinheiro Braathen

Brazília

+1,15 s

6.

Alte Lie McGrath

Nórsko

+1,65 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele poradia po prvom kole záverečného slalomu sezóny v Lillehammeri.

Olympijský šampión zo ZOH 2026 predstihol o 67 stotín Nóra Henrika Kristoffersena. Tretí bol so stratou 79 stotín ďalší domáci pretekár Timon Haugan.

Líder poradia discplíny Alte Lie McGrath je priebežne šiesty s mankom 1,65 sekundy a má šancu spečatiť zisk malého glóbusu.

Jeho súper o trofej Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen figuroval na piatej priečke.

Braathen je v pozícii, že musí riskovať a zároveň sa spoliehať na zaváhanie súpera. Na zisk glóbusu potrebuje zmazať 41-bodové manko. Ideálne musí vyhrať a McGrath musí skončiť najlepšie štvrtý. 

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

