McGrath má boj o glóbus vo svojich rukách. Braathen musí v druhom kole riskovať

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Lillehammer
1. kolo slalomu mužov:
1.
Loic Meillard
Švajčiarsko
57,92 s
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+0,67 s
3.
Timon Haugan
Nórsko
+0,79 s
4.
Clement Noel
Francúzsko
+1,03 s
5.
Lucas Pinheiro Braathen
Brazília
+1,15 s
6.
Alte Lie McGrath
Nórsko
+1,65 s
Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard sa usadil na čele poradia po prvom kole záverečného slalomu sezóny v Lillehammeri.
Olympijský šampión zo ZOH 2026 predstihol o 67 stotín Nóra Henrika Kristoffersena. Tretí bol so stratou 79 stotín ďalší domáci pretekár Timon Haugan.
Líder poradia discplíny Alte Lie McGrath je priebežne šiesty s mankom 1,65 sekundy a má šancu spečatiť zisk malého glóbusu.
Jeho súper o trofej Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen figuroval na piatej priečke.
Braathen je v pozícii, že musí riskovať a zároveň sa spoliehať na zaváhanie súpera. Na zisk glóbusu potrebuje zmazať 41-bodové manko. Ideálne musí vyhrať a McGrath musí skončiť najlepšie štvrtý.