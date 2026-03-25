ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, Svetový pohár LIVE (Lillehammer)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje posledným podujatím v sezóne v nórskom stredisku Lillehammer. Na programe je slalom mužov.
Prvé kolo sa začne o 10:30, preteky otvorí s číslom jeden Nór Henrik Kristoffersen.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Lillehammer 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
25.03.2026 o 10:30
Slalom mužov, 1. kolo, Lillehammer
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Atle Lie McGrath (NOR) 552 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 511 b
3. Clément Noël (FRA) 475 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 453 b
5. Timon Haugan (NOR) 399 b
6. Paco Rassat (FRA) 387 b
7. Loïc Meillard (SUI) 312 b
8. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
9. Manuel Feller (AUT) 247 b
10. Tanguy Nef (SUI) 240 b
1. Atle Lie McGrath (NOR) 552 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 511 b
3. Clément Noël (FRA) 475 b
4. Henrik Kristoffersen (NOR) 453 b
5. Timon Haugan (NOR) 399 b
6. Paco Rassat (FRA) 387 b
7. Loïc Meillard (SUI) 312 b
8. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
9. Manuel Feller (AUT) 247 b
10. Tanguy Nef (SUI) 240 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1626 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1058 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 904 b
4. Loïc Meillard (SUI) 843 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 771 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 770 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 731 b
8. Dominik Paris (ITA) 698 b
9. Timon Haugan (NOR) 676 b
10. Giovanni Franzoni (ITA) 663 b
...
137. Andreas Žampa (SVK) 10 b
1. Marco Odermatt (SUI) 1626 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 1058 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 904 b
4. Loïc Meillard (SUI) 843 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 771 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 770 b
7. Vincent Kriechmayr (AUT) 731 b
8. Dominik Paris (ITA) 698 b
9. Timon Haugan (NOR) 676 b
10. Giovanni Franzoni (ITA) 663 b
...
137. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je nórsky Lillehammer.
Čakajú nás posledné mužské preteky sezóny! Dozvieme sa v nich meno držiteľa malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne za túto sezónu. Najlepšie karty má Atle Lie McGrath, ktorý má na konte 552 bodov. Jeho najväčším konkurentom je Lucas Pinheiro Braathen s 511 bodmi. Matematickú šancu má stále aj Clement Noel, ktorý nazbieral 475 bodov.
Čakajú nás posledné mužské preteky sezóny! Dozvieme sa v nich meno držiteľa malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne za túto sezónu. Najlepšie karty má Atle Lie McGrath, ktorý má na konte 552 bodov. Jeho najväčším konkurentom je Lucas Pinheiro Braathen s 511 bodmi. Matematickú šancu má stále aj Clement Noel, ktorý nazbieral 475 bodov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:30.