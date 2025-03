Štvrtý do zbierky. Kristoffersen v poslednom slalome sezóny spečatil zisk glóbusu

Nórsky špecialista na točivé disciplíny sa priblížil ku glóbusu už v 1. kole, keď figuroval na treťom mieste so stratou 14 stotín na krajana Haugana. Druhý bol Noel (+0,10), Meillard zašiel ôsmy čas s mankom 1,68 sekundy.

Kristoffersen išiel do záverečných pretekov sezóny so 612 bodmi a náskokom 47 bodov pred konkurentom Švajčiarom Loicom Meillardom.

Prvý malý glóbus som vybojoval pred deviatimi rokmi, s pribúdajúcimi rokmi to nebýva jednoduchšie,“ povedal podľa DPA Kristoffersen, ktorý okrem štyroch glóbusov za slalom má v zbierke aj jeden malý za obrovský slalom.

„Bolo to náročné. Gratulujem Timonovi, Loicovi a Clementovi za skvelú sezónu. Pravdupovediac, tieto dni sú pekelne ťažké. Neviem, ako dlho vydržím v tomto tempe.

Švajčiarsky pretekár však predviedol v druhom kole najrýchlejšiu jazdu a priebežne sa dostal na čelo. Udržal sa na ňom až do záverečnej štvorice, keďže ho nezdolali Linus Strasser, Kristoffer Jakobsen a ani Brazílčan Lucas Pinheiro Braathen.

Jeho čas však pokoril Fabio Gstrein, čo znamenalo, že Kristoffersen by musel skončiť horšie ako siedmy, aby prišiel o glóbus.

Nór spravil chybu už v úvode, no udržal sa na lyžiach, vrátil sa do tempa a v závere stiahol stratu. V cieli bol priebežne druhý, no hlavne pred Meillardom a mal istú malú guľu.

Z víťazstva v záverečných pretekoch sezóny sa nakoniec tešil Haugan, ktorý zdolal o tri stotiny Noela a pripísal si tretí slalomový triumf v sezóne.

Nórsky lyžiar sa vďaka tomu posunul na konečné tretie miesto v hodnotení disciplíny so stratou 53 bodov na Kristoffersena. Druhý Meillard mal o bod viac.

Celkové poradie slalomu mužov