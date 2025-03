ONLINE: 2. kolo slalomu mužov v Sun Valley dnes, Svetový pohár LIVE

1.Timon Haugan (NOR) 51,392.Clément Noël (FRA) +0,103.Henrik Kristoffersen (NOR) +0,144.Fabio Gstrein (AUT) +0,435.Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0,546.Kristoffer Jakobsen (SWE) +1,437.Linus Strasser (GER) +1,478.Loïc Meillard (SUI) +1,689.Steven Amiez (FRA) +1,7710.Manuel Feller (AUT) +1,8911.Victor Muffat-Jeandet (FRA) +2,0012.Armand Marchant (BEL) +2,0113.Tanguy Nef (SUI) +2,1114.Samuel Kolega (CRO) +2,2015.Benjamin Ritchie (USA) +2,3716.Dave Ryding (GBR) +2,6017.Dominik Raschner (AUT) +2,6718.Johannes Strolz (AUT) +2,7318.Albert Popov (BUL) +2,7320.Paco Rassat (FRA) +2,7521.Alex Vinatzer (ITA) +3,0422.Daniel Yule (SUI) +3,1123.Filip Zubčić (CRO) +3,2324.Michael Matt (AUT) +3,4625.Theodor Brækken (NOR) +3,61...Atle Lie McGrath (NOR) DNF

Po prvním kole má závod nejlépe rozjetý Nor Timon Haugan. Druhý je se ztrátou jedné desetiny vteřiny Clément Noël a třetí Henrik Kristoffersen, kterému tak stačí k zisku malého křišťálového glóbu nepokazit druhé kolo. Vítěz včerejšího obřího slalomu Loïc Meillard, který by ho ještě mohl reálně ohrozit, je totiž až osmý. Noël se pro změnu může klidně stavět na hlavu, pokud Nor dojede v elitní patnáctce.