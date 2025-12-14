ONLINE: 1. kolo slalomu mužov vo Val d'Isere dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Val d'Isere. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
ONLINE PRENOS: Slalom mužov - 1. kolo (Val d'Isere 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
14.12.2025 o 09:30
Slalom mužov, 1. kolo, Val d'Isere
Plánovaný
Prenos
Štartová listina 1. kola:
1. Fabio Gstrein (AUT)
2. Loïc Meillard (SUI)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Atle Lie McGrath (NOR)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Clément Noël (FRA)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Albert Popov (BUL)
9. Paco Rassat (FRA)
10. Dave Ryding (GBR)
11. Samuel Kolega (CRO)
12. Tanguy Nef (SUI)
13. Manuel Feller (AUT)
14. Steven Amiez (FRA)
15. Linus Strasser (GER)
16. Daniel Yule (SUI)
17. Armand Marchant (BEL)
18. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
19. Dominik Raschner (AUT)
20. Kristoffer Jakobsen (SWE)
21. Alex Vinatzer (ITA)
22. Benjamin Ritchie (USA)
23. Filip Zubčić (CRO)
24. Eduard Hallberg (FIN)
25. Michael Matt (AUT)
26. Johannes Strolz (AUT)
27. Laurie Taylor (GBR)
28. Marco Schwarz (AUT)
29. Tommaso Sala (ITA)
30. Billy Major (GBR)
31. Istok Rodeš (CRO)
32. Ramon Zenhäusern (SUI)
33. Eirik Hystad Solberg (NOR)
34. Sebastian Holzmann (GER)
35. Adrian Pertl (AUT)
36. Marc Rochat (SUI)
37. Tobias Kastlunger (ITA)
38. Luca Aerni (SUI)
39. Sam Maes (BEL)
40. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
41. Hugo Desgrippes (FRA)
42. Johei Kojama (JPN)
43. Jett Seymour (USA)
44. Simon Rüland (AUT)
45. Theodor Brækken (NOR)
46. Joshua Sturm (AUT)
47. Luke Winters (USA)
48. Fabian Ax Swartz (SWE)
49. Matteo Canins (ITA)
50. Hans Grahl-Madsen (NOR)
51. Gustav Wissting (SWE)
52. Jesper Pohjolainen (FIN)
53. Joaquim Salarich (ESP)
54. Antoine Azzolin (FRA)
55. Juan Del Campo (ESP)
56. Simon Maurberger (ITA)
57. Anton Tremmel (GER)
58. Tommaso Saccardi (ITA)
59. Širo Aihara (JPN)
60. Stanley Buzek (USA)
61. Matthias Iten (SUI)
62. Luca Carrick-Smith (GBR)
63. Erik Read (CAN)
64. Camden Palmquist (USA)
65. Richard Leitgeb (AUT)
66. Tormis Laine (EST)
67. Cooper Puckett (USA)
68. Auguste Aulnette (FRA)
69. Tvrtko Ljutić (CRO)
Poradie disciplíny:
1. Paco Rassat (FRA) 140 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 126 b
3. Clément Noël (FRA) 102 b
4. Timon Haugan (NOR) 95 b
5. Armand Marchant (BEL) 80 b
6. Eduard Hallberg (FIN) 60 b
6. Atle Lie McGrath (NOR) 60 b
8. Tanguy Nef (SUI) 55 b
9. Laurie Taylor (GBR) 50 b
10. Steven Amiez (FRA) 48 b
Poradie SP:
1. Marco Odermatt (SUI) 505 b
2. Stefan Brennsteiner (AUT) 245 b
3. Henrik Kristoffersen (NOR) 242 b
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 233 b
5. Vincent Kriechmayr (AUT) 227 b
6. Alex Vinatzer (ITA) 201 b
7. Marco Schwarz (AUT) 199 b
8. Raphael Haaser (AUT) 196 b
9. Atle Lie McGrath (NOR) 192 b
10. Timon Haugan (NOR) 181 b
64. Jan Zabystřan (CZE) 28 b
101. Andreas Žampa (SVK) 3 b
Vítam všetkých fanúšikov zimných športov pri textovom prenose z 1. kola slalomu vo Val d'Isere.
V treťom slalome sezóny bude víťazstvo z Gurglu obhajovať Paco Rassat, ale medzi najväčších favoritov bude určite patriť aj víťaz z Levi Lucas Pinheiro Braathen.
