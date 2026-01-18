Nóri si podmanili úvodné kolo slalomu. O prvenstvo bude bojovať aj domáci lyžiar

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen
Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:
1.
Atle Lie McGrath
Nórsko
52,89 s
2.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,40 s
2.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,40 s
4.
Lucas Braathen
Brazília
+ 0,50 s
5.
Timon Haugan
Nórsko
+ 0,90 s
6.
Clement Noel
Francúzsko
+ 1,39 s
Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal víťazom úvodného kola slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Wengen.
Pred druhými Henrikom Kristoffersenom a Loicom Meillard má náskok štyroch desatín sekundy.
Na štvrtom mieste sa nachádza brazílsky lyžiar Lucas Braathen, na McGratha stráca pol sekundy.
Líder priebežnej klasifikácie slalomu Francúz Paco Rassat, ktorý pred týždňom triumfoval na ďalšom slávnom švajčiarskom svahu v Adelbodene, sa nevyhol viacerým chybám.
S výraznou stratou 1,84 s na McGratha sa zaradil na deviatu priečku.
Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.