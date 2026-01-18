Nóri si podmanili úvodné kolo slalomu. O prvenstvo bude bojovať aj domáci lyžiar

Atle Lie McGrath.
Atle Lie McGrath. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. jan 2026 o 10:23
ShareTweet0

Braathen stráca na lídra pol sekundy.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Wengen

Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:

1.

Atle Lie McGrath

Nórsko

52,89 s

2.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,40 s

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,40 s

4.

Lucas Braathen

Brazília

+ 0,50 s

5.

Timon Haugan

Nórsko

+ 0,90 s

6.

Clement Noel

Francúzsko

+ 1,39 s

Nórsky lyžiar Atle Lie McGrath sa stal víťazom úvodného kola slalomu mužov vo švajčiarskom stredisku Wengen.

Pred druhými Henrikom Kristoffersenom a Loicom Meillard má náskok štyroch desatín sekundy.

Na štvrtom mieste sa nachádza brazílsky lyžiar Lucas Braathen, na McGratha stráca pol sekundy.

Líder priebežnej klasifikácie slalomu Francúz Paco Rassat, ktorý pred týždňom triumfoval na ďalšom slávnom švajčiarskom svahu v Adelbodene, sa nevyhol viacerým chybám.

S výraznou stratou 1,84 s na McGratha sa zaradil na deviatu priečku.

Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes vo Wengene.online
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes vo Wengene.online
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov vo Wengene dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 10:35
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Nóri si podmanili úvodné kolo slalomu. O prvenstvo bude bojovať aj domáci lyžiar