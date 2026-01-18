ONLINE: 1. kolo slalomu mužov vo Wengene dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švajčiarskom stredisku Wengen. Na programe je 1. kolo slalomu mužov.
Kde sledovať slalom v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom - 1. kolo (Wengen, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
18.01.2026 o 10:00
Slalom mužov, 1. kolo, Wengen
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Paco Rassat (FRA) 340 b
2. Clément Noël (FRA) 314 b
3. Timon Haugan (NOR) 285 b
4. Atle Lie McGrath (NOR) 272 b
5. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 271 b
6. Eduard Hallberg (FIN) 234 b
7. Henrik Kristoffersen (NOR) 187 b
8. Loïc Meillard (SUI) 182 b
9. Armand Marchant (BEL) 161 b
10. Steven Amiez (FRA) 154 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1105 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 538 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 478 b
4. Marco Schwarz (AUT) 466 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 456 b
6. Loïc Meillard (SUI) 453 b
7. Timon Haugan (NOR) 450 b
8. Franjo von Allmen (SUI) 429 b
9. Vincent Kriechmayr (AUT) 385 b
10. Paco Rassat (FRA) 340 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Slalomu mužov. Dejiskom pretekov je švajčiarsky Wengen.
Predošlý slalom ovládol Paco Rassat pred Atle Lie McGrathom a Henrikom Kristoffersenom. Víťazstvo z minuloročného Wengenu tu bude obhajovať Atle Lie McGrath.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.