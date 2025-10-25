Fantastická Rakúšanka prekvapila všetky favoritky. Suverénne ovládla úvodné kolo

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní
Výsledky 1. kola - obrovský slalom žien v Söldene (prvých 15 pretekárok):
1.
Julie Scheibová
Rakúsko
1:07,80 min
2.
Paula Moltzanová
USA
+ 1,28 s
3.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
+ 1,32 s
4.
Lara Colturiová
Albánsko
+ 1,34 s
5.
Lara Gutová-Behramiová
Švajčiarsko
+ 1,54 s
6.
Mikaela Shiffrinová
USA
+ 1,69 s
55.
Rebeka Jančová
Slovensko
+ 8,43 s
SÖLDEN. Rakúska lyžiarka Julia Scheibová je priebežnou líderkou úvodného kola obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden.
Lyžiarka, ktorá neštartovala medzi najväčšími favoritkami, zvládla trať najlepšie s časom 1:07,80 minúty a pred druhou Paulou Moltzanovou má náskok 1,28 sekundy.
Jediná Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, do cieľa prišla na 55. mieste so stratou 8,43 sekundy.
Štart sezóny bol bez jej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr.
V Söldene sa nepredstavili pre zranenie ani vlaňajšia víťazka celkového hodnotenia Federica Brignoneová a jej krajanka Marta Bassinová. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.