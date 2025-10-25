Fantastická Rakúšanka prekvapila všetky favoritky. Suverénne ovládla úvodné kolo

Julia Scheibová.
Fotogaléria (38)
Julia Scheibová. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. okt 2025 o 10:27
Druhá je priebežne Američanka Moltzanová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní

Výsledky 1. kola - obrovský slalom žien v Söldene (prvých 15 pretekárok):

1.

Julie Scheibová

Rakúsko

1:07,80 min

2.

Paula Moltzanová

USA

+ 1,28 s

3.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

+ 1,32 s

4.

Lara Colturiová

Albánsko

+ 1,34 s

5.

Lara Gutová-Behramiová

Švajčiarsko

+ 1,54 s

6.

Mikaela Shiffrinová

USA

+ 1,69 s

55.

Rebeka Jančová

Slovensko

+ 8,43 s

SÖLDEN. Rakúska lyžiarka Julia Scheibová je priebežnou líderkou úvodného kola obrovského slalomu v rakúskom stredisku Sölden.

Lyžiarka, ktorá neštartovala medzi najväčšími favoritkami, zvládla trať najlepšie s časom 1:07,80 minúty a pred druhou Paulou Moltzanovou má náskok 1,28 sekundy.

Jediná Slovenka na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, do cieľa prišla na 55. mieste so stratou 8,43 sekundy.

Fotogaléria z obrovského slalomu žien v Söldene
Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene.
Svah počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene.
Cieľ počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene.
Svah počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene.
38 fotografií
Svah počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Thea Louise Stjernesundová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Zrinka Ljutičová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Paula Moltzanová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Paula Moltzanová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Lara Colturiová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Wendy Holdenerová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Lara Gut Behramiová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Katharina Liensbergerová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Wendy Holdenerová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Valerie Grenierová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Kajsa Vickhoff Lieová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Lena Duerrová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Sofia Goggiová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Mikaela Shiffrinová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Lara Gut Behramiová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Nina O Brienová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Camille Rastová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Julia Scheibová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Lara Gut Behramiová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Neja Dvorniková počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Maryna Gasienica Danielová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Sara Hectorová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. A.J. Hurtová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Alice Robinsonová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Rebeka Jančová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene. Rebeka Jančová počas obrovského slalomu žien v rakúskom Söldene.

Štart sezóny bol bez jej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr.

V Söldene sa nepredstavili pre zranenie ani vlaňajšia víťazka celkového hodnotenia Federica Brignoneová a jej krajanka Marta Bassinová. Druhé kolo je na programe o 13.00 h.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

