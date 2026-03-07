Braathen nadviazal na olympijské zlato. V Slovinsku nedal konkurencii šancu

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora
Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu mužov:
1.
Lucas Braathen
Brazília
1:10,36 min
2.
Stefan Brennsteiner
Rakúsko
+ 0,14 s
3.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+ 0,35 s
4.
Marco Schwarz
Rakúsko
+ 0,88 s
5.
Marco Odermatt
Švajčiarsko
+ 0,92 s
6.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+ 0,97 s
/Správu aktualizujeme/
Brazílsky lyžiar Lucas Braathen vyhral úvodné kolo obrovského slalomu v slovinskom stredisku Kranjska Gora.
Pred druhým Stefanom Brennsteinerom mal náskok 14 stotín sekundy.
Na štarte sú aj dvaja slovenskí lyžiari. Andreas Žampa vyštartuje s číslom 50, Adamovi Žampovi patrí číslo 64.