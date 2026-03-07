Braathen nadviazal na olympijské zlato. V Slovinsku nedal konkurencii šancu

Lucas Pinheiro Braathen.
Lucas Pinheiro Braathen. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|7. mar 2026 o 09:56
Odermatt figuruje po úvodnom kole mimo pódia.

Svetový pohár v lyžovaní - Kranjska Gora

Výsledky - 1. kolo obrovského slalomu mužov:

1.

Lucas Braathen

Brazília

1:10,36 min

2.

Stefan Brennsteiner

Rakúsko

+ 0,14 s

3.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+ 0,35 s

4.

Marco Schwarz

Rakúsko

+ 0,88 s

5.

Marco Odermatt

Švajčiarsko

+ 0,92 s

6.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+ 0,97 s

/Správu aktualizujeme/

Brazílsky lyžiar Lucas Braathen vyhral úvodné kolo obrovského slalomu v slovinskom stredisku Kranjska Gora.

Pred druhým Stefanom Brennsteinerom mal náskok 14 stotín sekundy.

Na štarte sú aj dvaja slovenskí lyžiari. Andreas Žampa vyštartuje s číslom 50, Adamovi Žampovi patrí číslo 64.

Zjazdové lyžovanie

