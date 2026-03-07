ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu v Kranjskej Gore dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v slovinskom stredisku Kranjska Gora obrovským slalomom. Prvé kolo je na programe o 9.30 h.
Na štarte je aj slovenská dvojica Andreas Žampa a Adam Žampa. Na štart sa najskôr dostane Andreas s číslom 50, Adam vyštartuje s číslom 64.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Kranjska Gora, muži, 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.03.2026 o 09:30
Obrovský slalom mužov, 1. kolo, Kranjska Gora
Prebiehajúci
Prenos
27
Solberg predposledný.
27
Odštartoval Eirik Hystad Solberg.
26
De Aliprandini na poslednom mieste.
26
S číslom 26 sa predstaví Luca De Aliprandini.
25
Schmid zatiaľ najpomalší.
25
Štartuje Alexander Schmid.
24
Elezi Cannaferina vypadáva.
24
Po ňom uvidíme Albana Eleziho Cannaferinu.
23
Grammel so stratou +1.70 na 13. mieste.
23
Po krátkej prestávke uvidíme Antona Grammela.
Joan Verdu (AND) DNF
22
Verdu prvým vypadávajúcim.
22
Štartuje Joan Verdu.
21
Pinturault na delenom 15. mieste. Identický čas zajazdil aj Gratz.
21
Číslo 21 má Alexis Pinturault.
20
Feurstein so stratou +1.13 na 7. mieste.
20
S číslom 20 uvidíme Patricka Feursteina.
19
Favrot na 17. mieste.
19
Štartuje Thibaut Favrot.
18
Maes zdoláva Vinatzera a Zubčića.
18
Odštartoval Sam Maes.
17
Gratz prichádza do cieľa na 14. mieste.
17
Po ňom uvidíme Fabiana Gratza.
16
Haaser v cieli na 14. mieste.
16
Po krátkej prestávke uvidíme Raphaela Haasera.
15
Tumler zdoláva len Vinatzera a Zubčića.
15
Po ňom uvidíme jeho krajana Thomasa Tumlera.
14
Aerni na 10. mieste.
14
Na trať mieri Luca Aerni.
13
Anguenot so stratou +1.38 na 9. mieste.
13
Odštartoval Leo Anguenot.
12
Radamus so stratou +1.95 na 10. mieste.
12
Štartuje River Radamus.
11
Zubčić s najpomalším časom.
11
Na trati už máme Filipa Zubčića.
10
Kranjec so stratou +1.37 na 8. mieste.
10
Odštartoval Žan Kranjec.
9
Vinatzer zatiaľ s najpomalším časom.
9
S číslom 9 sa predstaví Alex Vinatzer.
8
Haugan posledný.
8
Po ňom uvidíme Timona Haugana.
7
Kristoffersen zatiaľ zdoláva len McGratha.
7
Na trať mieri jeho krajan Henrik Kristoffersen.
6
McGrath zatiaľ s najpomalším časom.
6
Odštartoval Atle Lie McGrath.
5
Meillard v cieli na 3. mieste. Na Pinheira Braathena stratil 35 stotín sekundy.
5
Štartuje Loic Meillard.
4
Pinheiro Braathen novým lídrom! Brennsteinera zdoláva o 14 stotín sekundy.
4
Po ňom sa predstaví Lucas Pinheiro Braathen.
3
Schwarz so stratou 74 stotín sekundy na 2. mieste.
3
Číslo 3 má Marco Schwarz.
2
Brennsteiner zdoláva Odermatta o 78 stotín sekundy.
2
Prekonať sa ho pokúsi Stefan Brennsteiner.
1
Odermatt prichádza do cieľa a stanovuje základný čas 1:11.28.
1
Dnešné preteky nám svojou jazdou otvorí Marco Odermatt.
1. Marco Odermatt (SUI)
2. Stefan Brennsteiner (AUT)
3. Marco Schwarz (AUT)
4. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
5. Loïc Meillard (SUI)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Henrik Kristoffersen (NOR)
8. Timon Haugan (NOR)
9. Alex Vinatzer (ITA)
10. Žan Kranjec (SLO)
11. Filip Zubčić (CRO)
12. River Radamus (USA)
13. Léo Anguenot (FRA)
14. Luca Aerni (SUI)
15. Thomas Tumler (SUI)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Fabian Gratz (GER)
18. Sam Maes (BEL)
19. Thibaut Favrot (FRA)
20. Patrick Feurstein (AUT)
21. Alexis Pinturault (FRA)
22. Joan Verdu (AND)
23. Anton Grammel (GER)
24. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
25. Alexander Schmid (GER)
26. Luca De Aliprandini (ITA)
27. Eirik Hystad Solberg (NOR)
28. Joshua Sturm (AUT)
29. Giovanni Borsotti (ITA)
30. Jonas Stockinger (GER)
31. Ryder Sarchett (USA)
32. Flavio Vitale (FRA)
33. Filippo Della Vite (ITA)
34. Lukas Feurstein (AUT)
35. Fabian Ax Swartz (SWE)
36. Tormis Laine (EST)
37. Loévan Parand (FRA)
38. Christian Borgnæs (DEN)
39. Isaiah Nelson (USA)
40. Sandro Zurbrügg (SUI)
41. Seigo Kato (JPN)
42. Hans Grahl-Madsen (NOR)
43. Lenz Hächler (SUI)
44. Aleix Aubert Serracanta (ESP)
45. Albert Ortega (ESP)
46. William Hansson (SWE)
47. Fadri Janutin (SUI)
48. Freddy Carrick-Smith (GBR)
49. Eduard Hallberg (FIN)
50. Andreas Žampa (SVK)
51. Bridger Gile (USA)
52. Tiziano Gravier (ARG)
53. Erik Read (CAN)
54. Andrej Drukarov (LTU)
55. Tobias Kastlunger (ITA)
56. Noel Zwischenbrugger (AUT)
57. Liam Wallace (CAN)
58. Guerlain Favre (FRA)
59. Stefano Pizzato (ITA)
60. Simon Talacci (ITA)
61. Thomas Lardon (FRA)
62. Cooper Puckett (USA)
63. Aingeru Garay (ESP)
64. Adam Žampa (SVK)
65. Patrick Kenney (USA)
66. Miha Oserban (SLO)
67. Theodor Brækken (NOR)
68. William St-Germain (CAN)
69. Pietro Tranchina (MAR)
Poradie disciplíny
1. Marco Odermatt (SUI) 450 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 347 b
3. Loïc Meillard (SUI) 326 b
4. Stefan Brennsteiner (AUT) 321 b
5. Marco Schwarz (AUT) 284 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 282 b
7. Atle Lie McGrath (NOR) 220 b
8. Alex Vinatzer (ITA) 212 b
9. Timon Haugan (NOR) 210 b
10. River Radamus (USA) 178 b
...
42. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1485 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Franjo von Allmen (SUI) 664 b
6. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Giovanni Franzoni (ITA) 514 b
9. Marco Schwarz (AUT) 506 b
10. Vincent Kriechmayr (AUT) 491 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu mužov. Dejiskom pretekov je slovinská Kranjska Gora.
Zo zlatej medaily sa na olympiáde tešil Lucas Pinheiro Braathen. Striebro a bronz putovali do Švajčiarska a to zásluhou Marca Odermatta a Loica Meillarda.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 09:30.