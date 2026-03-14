Shiffrinová bola rýchla, no spravila veľkú chybu. Vedúca pozícia patrí Švajčiarke

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare
Obrovský slalom žien - 1. kolo:
1.
Camille Rastová
Švajčiarsko
1:11,86 min
2.
Julia Scheibová
Rakúsko
+ 0,11 s
3.
Paula Moltzanová
USA
+ 0,56 s
4.
Alice Robinsonová
Nový Zelánd
+ 0,60 s
5.
Zrinka Ljutičová
Chorvátsko
+ 1,12 s
6.
Emma Aicherová
Nemecko
+ 1,26 s
42.
Rebeka Jančová
Slovensko
+ 5,54 s
Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová je na čele po dvadsiatke pretekárok prvého kola obrovského slalomu vo švédskom Aare.
Na pódiových priečkach ju priebežne dopĺňali Rakúšanka Schiebová (+0,11 s) a Američanka Moltzanová (+0,56 s). Na štart sa s číslom 47 chystala aj Slovenka Rebeka Jančová.
Slovenka Rebeka Jančová štartujúca s číslom 47 nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku.Na Rastovú stratila 5,54 s a obsadila 42. miesto.
Prvé kolo nevyšlo Mikaele Shiffrinovej, ktorá síce išla rýchlu jazdu, no v záverečnej pasáži takmer minula jednu z bránok a so stratou 2,29 sekundy jej patrila 12. priečka.
Ďalšia zo spolufavoritiek domáca Švédka Sara Hectorova prvé kolo nedokončila.
VIDEO: Chyba Shiffrinovej v prvom kole