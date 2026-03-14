Shiffrinová bola rýchla, no spravila veľkú chybu. Vedúca pozícia patrí Švajčiarke

Camille Rastová (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|14. mar 2026 o 10:44
Líderke Svetového pohára nevyšlo prvé kolo obrovského slalomu.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Aare

Obrovský slalom žien - 1. kolo:

1.

Camille Rastová

Švajčiarsko

1:11,86 min

2.

Julia Scheibová

Rakúsko

+ 0,11 s

3.

Paula Moltzanová

USA

+ 0,56 s

4.

Alice Robinsonová

Nový Zelánd

+ 0,60 s

5.

Zrinka Ljutičová

Chorvátsko

+ 1,12 s

6.

Emma Aicherová

Nemecko

+ 1,26 s

42.

Rebeka Jančová

Slovensko

+ 5,54 s

Švajčiarska lyžiarka Camille Rastová je na čele po dvadsiatke pretekárok prvého kola obrovského slalomu vo švédskom Aare.

Na pódiových priečkach ju priebežne dopĺňali Rakúšanka Schiebová (+0,11 s) a Američanka Moltzanová (+0,56 s). Na štart sa s číslom 47 chystala aj Slovenka Rebeka Jančová.

Slovenka Rebeka Jančová štartujúca s číslom 47 nepostúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku.Na Rastovú stratila 5,54 s a obsadila 42. miesto.

Prvé kolo nevyšlo Mikaele Shiffrinovej, ktorá síce išla rýchlu jazdu, no v záverečnej pasáži takmer minula jednu z bránok a so stratou 2,29 sekundy jej patrila 12. priečka.

Ďalšia zo spolufavoritiek domáca Švédka Sara Hectorova prvé kolo nedokončila.

VIDEO: Chyba Shiffrinovej v prvom kole

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: Obrovský slalom žien v Aare (2. kolo). online
dnes 11:15
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Shiffrinová bola rýchla, no spravila veľkú chybu. Vedúca pozícia patrí Švajčiarke