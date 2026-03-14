ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár LIVE (Aare)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo švédskom stredisku Aare. Na programe je obrovský slalom žien, prvé kolo sa začne o 10:00 h.
Preteky otvorí s číslom 1 nórska reprezentantka Thea Louise Stjernesundová. Zastúpenie bude mať aj Slovensko, keďže s číslom 47 sa vydá na trať Rebeka Jančová.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 1. kolo (Aare 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
14.03.2026 o 10:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Åre
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je švédske Åre.
Zo zlata sa na olympiáde v tejto disciplíne tešila Federica Brignoneová. Striebornú medailu vďaka identickému času získali Thea Louise Stjernesundová a Sara Hectorová. Bronzová medaila udelená nebola. Uvdíme aké bude zloženie pódia dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.