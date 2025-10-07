Zabystřan o mieste, kde zomrel taliansky lyžiar: Drevený plot tam nemal čo robiť

BRATISLAVA. Taliansky lyžiar Matteo Franzoso chcel túto sezónu dokázať, že patrí medzi elitu. Mal rýchlosť a ambíciu.
Všetko sa skončilo v sekunde – počas tréningu v čílskom stredisku La Parva.
Zabystřan: Nebolo to pekne miesto
Počas tréningu nezvládol sériu skokov. Preletel dve vrstvy bezpečnostných pletív a v rýchlosti narazil do pevnej drevenej bariéry len pár metrov za tratou.
Helikoptéra ho okamžite dopravila do nemocnice v Santiagu. Franzoso utrpel vážne zranenie hlavy a nezvládol následný opuch mozgu.
Prišla správa, ktorej sa všetci báli: Matteo Franzoso zomrel 15. septembra 2025, deň pred svojimi 26. narodeninami.
Na tréningu v Chile sa nachádzal aj český reprezentant Jan Zabystřan. Tragédiu priamo nevidel, no o tri dni neskôr prechádzal tým istým miestom.
„Nebolo to vôbec pekné miesto,“ povedal pre iDNES.cz. „Stalo sa to tam, kde by to asi nikto nečakal, ale aj tak – drevený plot okolo trate nemá čo robiť. Keby tam boli poriadne siete, nič by sa nestalo.“
Zabystřan poznal Franzosa z pretekov.
„Lyžiarsky svet je malý, poznali sme sa, aj keď len z videnia. Šokovalo ma to. A čo potom jeho kamarátov, ktorí s ním bývali a poznali ho celý život.“
Tréningové trate mimo kontroly FIS
Franzosova smrť otvorila nepríjemnú tému – bezpečnosť tréningových tratí mimo Svetového pohára.
„Vo Švajčiarsku máte stovky ľudí, ktorí pripravujú svah celé dva týždne. V Chile je to ťažšie, ale aj tam by sa dalo spraviť viac. Stačilo by poslať pár kontajnerov s ochrannými sieťami,“ vysvetlil Zabystřan.
Podľa neho má FIS už náznaky riešení: do najobľúbenejších tréningových lokalít na južnej pologuli by mali doraziť bezpečnostní experti z Európy.
„Až tam pôjdeme nabudúce, verím, že to už bude lepšie,“ dodal.
Smútok, ktorý spojil šport
Talianska federácia FISI označila Franzosovu smrť za „tragédiu, ktorá zasiahla celú rodinu lyžovania“. Na jeho počesť sa konali spomienkové ceremoniály v La Parve aj v Sestriere.
Na talianskych futbalových štadiónoch sa držala minúta ticha, obrazovky ukazovali jeho fotografiu a dátum: Matteo Franzoso, 1999–2025.
„Zažil som veľa, ale takúto bolesť ešte nie,“ priznal veterán Christof Innerhofer, Franzosov dlhoročný priateľ. „Najťažšie dni mojej kariéry.“
Chlapec, ktorý miloval rýchlosť
Franzoso pochádzal z Janova, ale vyrastal na svahoch Piemontu. Miloval rýchlosť, no ešte viac moment, keď „lyže idú samy“. V roku 2021 vyhral Európsky pohár v super-G v Zinalu a v roku 2023 sa stal talianskym majstrom v kombinácii.
Mal za sebou sedemnásť štartov v Svetovom pohári, v dvoch z nich dokázal bodovať.
Bol typ športovca, ktorý rozosmial celý tím aj po zlom výsledku. Vždy veril, že sa presadí vo Svetovom pohári. Namiesto potlesku však prišlo ticho – to, ktoré sa v horách rozlieha najdlhšie.
Tragédie, ktoré otriasli talianskym lyžovaním
Matilde Lorenziová (2004 – 2023)
Zomrela počas tréningu vo Val Senales, keď vylietla z trate a utrpela smrteľné poranenie hlavy. Mala 19 rokov.
Marco Degli Uomini (2006 – 2024)
Osemnásťročný predjazdec zomrel po páde počas pretekov na Monte Zoncolan.
Matteo Franzoso (1999 – 2025)
Zjazdársky špecialista, víťaz EP v super-G v Zinalu, podľahol zraneniam po páde v La Parve (Chile). Deň pred 26. narodeninami.