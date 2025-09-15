Veľká tragédia pre Taliansko. Po páde v tréningu zomrel len 25-ročný lyžiar

Matteo Franzoso
Matteo Franzoso (Autor: X/Eurosport IT)
TASR|15. sep 2025 o 20:51
Podľahol vážnemu zraneniu hlavy.

MILÁNO. Taliansky lyžiar Matteo Franzoso zomrel po páde na predsezónnom tréningu v Čile.

Úmrtie 25-ročného lyžiara potvrdila v pondelok Talianska federácia zimných športov (FISI).

Franzoso utrpel vážne zranenie hlavy a v sobotu ho hospitalizovali v Santiagu, kde nezvládol následný opuch mozgu. Federáciu informovali čilskí lekári.

„Je to obrovská tragédia pre jeho rodinu a pre náš šport. Je našou povinnosťou spraviť všetko preto, aby sa podobné tragické nehody už neopakovali,“ vyjadril sa podľa agentúry AP prezident FISI Flavio Roda.

dnes 20:51
