Veľká tragédia pre Taliansko. Po páde v tréningu zomrel len 25-ročný lyžiar

MILÁNO. Taliansky lyžiar Matteo Franzoso zomrel po páde na predsezónnom tréningu v Čile.
Úmrtie 25-ročného lyžiara potvrdila v pondelok Talianska federácia zimných športov (FISI).
Franzoso utrpel vážne zranenie hlavy a v sobotu ho hospitalizovali v Santiagu, kde nezvládol následný opuch mozgu. Federáciu informovali čilskí lekári.
„Je to obrovská tragédia pre jeho rodinu a pre náš šport. Je našou povinnosťou spraviť všetko preto, aby sa podobné tragické nehody už neopakovali,“ vyjadril sa podľa agentúry AP prezident FISI Flavio Roda.