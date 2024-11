Lyžiarov bude po tragédii chrániť povinný prvok. Vie, kedy spadnete, hovorí Slovák

"Pretekárske kombinézy sú veľmi flexibilné a musím sa vedieť hýbať. Airbag mi na 100 percent nesedel. Teraz je to už lepšie, asi si na to treba zvyknúť.

Nad prípadnou výnimkou zatiaľ neuvažuje Matej Prieložný, ktorého sa ako jediného slovenského reprezentanta týka nové nariadenie.

"Je to v pohode, neobmedzuje ma to pri žiadnom pohybe. Budem s tým jazdiť, ale neviem, či by som si to kúpil, keby to nebolo povinné pre Svetový pohár," povedal pre Sportnet po prvom tréningu.

Výrobcom je talianska spoločnosť Dainese, ktorá bola aj pri hrozivom páde Matthiasa Mayera vo Val Gardene v roku 2015. Ten spadol v rýchlosti 109 km/h a hoci mal na sebe airbag, zlomil si dva hrudné stavce.

VIDEO: Pád Matthiasa Mayera v zjazde vo Val Gardene