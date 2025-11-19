Shiffrinová sa vracia ako jasná favoritka. V Gurgli môže opäť potvrdiť svoju nadvládu (program)

BRATISLAVA. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní pokračuje v rakúskom Gurgli, kde sa muži aj ženy predstavia v disciplíne slalom.
V úvodnom slalome sezóny v Levi dominovala Mikaela Shiffrinová.
„Počas leta sme s tímom odviedli dobrú prácu, ktorú som zužitkovala. Som rada, že na tejto pozícii a takto som vykročila do sezóny.
Je to pre mňa dôležité nielen preto, že je to olympijská sezóna, ale aj sezóna po zranení. Nečakala som však takto dominantné víťazstvo,“ povedala Američanka pre FIS.
Na pódiu ju doplnili vychádzajúce hviezdy – Lara Colturiová a Emma Aicherová.
Svetový pohár v Gurgli 2025
Sobota, 22. novembra:
Slalom muži - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
Nedeľa, 23. novembra:
Slalom ženy - 1. kolo 10:30, 2. kolo 13:30
/priamy prenos vysielajú stanice STVR, Eurosport 1, ORF 1 či Das Erste/
V mužskom slalome zaistil premiérové víťazstvo pre Brazíliu Lucas Pinheiro Braathen. Dvadsaťpäťročný lyžiar pred pretekmi vyhlásil, že má pred sebou najväčšiu sezónu v kariére.
Očakáva od seba veľa a tvrdí, že je stopercentne pripravený. „Teším sa, že budem reprezentovať Brazíliu na olympiáde. Mal som skvelú prípravu a teraz sa Svetový pohár rozbieha naplno,“ prezradil pre Eurosport.
Druhé miesto v slalomových pretekoch v Levi obsadil Clement Noel, z prvého pódiového umiestnenia v kariére sa tešil domáci lyžiar Eduard Hallberg.
Premiéru vo Svetovom pohári si zažil slovenský lyžiar Adam Nováček, ktorý však po nešťastnom špicari nedokončil prvé kolo. V Rakúsku sa nepredstaví. Rozhodol sa ostať vo Fínsku a zúčastniť sa na pretekoch Európskeho pohára.
„Plán je znížiť FIS body a zlepšiť štartové číslo,“ prezradil dvadsaťročný mladík.
Víťazstvá v Gurgli obhajujú Shiffrinová a Noel.